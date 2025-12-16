Φωτογραφίες από το Google Earth δείχνουν μια απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Νέου Μεξικού, βορειοδυτικά της Σάντα Φε, όπου το έδαφος εμφανίζεται σε βαθύ κόκκινο χρώμα, προκαλώντας έντονη συζήτηση στο διαδίκτυο.

Οι εικόνες κυκλοφόρησαν ευρέως στο X, με αναρτήσεις που υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια προβολές, συνοδευόμενες από σχόλια ανησυχίας για μια «λίμνη αίματος» στην έρημο και αναφορές σε βιβλικές προφητείες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Growing increasingly concerned about the large pile of blood in the desert pic.twitter.com/nKi31AuXsD — dink 🇵🇸 (@stupidtrashboy) December 13, 2025

Η αναφορά αυτή συνδέεται με το Βιβλίο της Εξόδου, όπου τα νερά του Νείλου μετατράπηκαν σε αίμα ως μία από τις δέκα πληγές προς τους Αιγύπτιους. Παρόμοιες αντιδράσεις είχαν σημειωθεί τον Αύγουστο στη Βιβλική Λίμνη της Γαλιλαίας, όταν η λίμνη πήρε έντονο κόκκινο χρώμα, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και εκτεταμένες αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα.

Επίσης το υπουργείο Περιβάλλοντος του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το κοκκίνισμα της λίμνης προκλήθηκε από άνθιση πράσινων φυκών, τα οποία παράγουν κόκκινο χρώμα υπό έντονο ηλιακό φως.

Κάποιοι επιστήμονες ταυτοποίησαν το φαινόμενο ως κωνικό ηφαίστειο, με το βαθύ κόκκινο χρώμα του εδάφους να οφείλεται σε οξειδωμένα σιδηρούχα ηφαιστειακά υλικά. Το ξηρό κλίμα της περιοχής περιορίζει τη διάβρωση και την απομάκρυνση των ορυκτών, διατηρώντας έτσι την έντονη απόχρωση με την πάροδο του χρόνου.

Η έντονη κόκκινη απόχρωση ενισχύεται και από εξορυκτικές εργασίες που χρησιμοποιούν το υλικό για δρόμους, διαμόρφωση τοπίου και επεξεργασία νερού. Οποιαδήποτε ροή από την περιοχή είναι φυσική και δεν εγκυμονεί κίνδυνο, ενώ το χρώμα μπορεί να δίνει την εντύπωση ενός σκούρου υγρού που αναδύεται από το έδαφος.