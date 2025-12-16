Ο Νικ Ράινερ, ο 32χρονος γιος του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, συνελήφθη την Δευτέρα ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του και της συζύγου του, Μισέλ, στην έπαυλή τους στο Μπρέντγουντ, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Ο Ράινερ και η σύζυγός του φαίνεται να πέθαναν από τραύματα από μαχαίρι , ανέφεραν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, αναμένεται να παραπεμφθεί την Τρίτη στο γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες, σύμφωνα με αξιωματούχους της Αστυνομίας του Λος Άντζελες.

Το γραφείο του εισαγγελέα θα εξετάσει στη συνέχεια το ενδεχόμενο απαγγελίας επίσημων κατηγοριών. Ο Νικ Ράινερ έχει κατονομαστεί ως ύποπτος για φόνο, ωστόσο η τελική απόφαση για το κατηγορητήριο ανήκει αποκλειστικά στην εισαγγελική αρχή.

Τραμπ: «Ήταν διαταραγμένος άνθρωπος»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τη δημόσια κριτική του προς τον Ρομπ Ράινερ, δηλώνοντας τη Δευτέρα από το Οβάλ Γραφείο ότι ο δολοφονημένος σκηνοθέτης ήταν «ένας διαταραγμένος άνθρωπος».

«Δεν ήμουν καθόλου θαυμαστής του», είπε ο Τραμπ, λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανεύρεση των σορών του Ράινερ και της συζύγου του στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ.

Καταδίκη από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς

Μια σειρά από νομοθέτες και πολιτικές προσωπικότητες μεταξύ τους και Ρεπουμπλικανοί καταδίκασαν τα σχόλια του προέδρου.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, έγραψε στο X: «Αυτός είναι ένας άρρωστος άνθρωπος».

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι σχολίασε: «Ανεξάρτητα από το πώς νιώθετε για τον Ρομπ Ράινερ, αυτός είναι ένας ακατάλληλος και ασεβής λόγος για έναν άνθρωπο που μόλις δολοφονήθηκε βάναυσα».

Ο αποχαιτερετισμός το Χόλιγουντ

Το Χόλιγουντ αποτίει φόρο τιμής στον ηθοποιό που έγινε σκηνοθέτης, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον αμερικανικό κινηματογράφο.

Η Ζόι Ντεσανέλ δήλωσε:«Η καρδιά μου είναι ραγισμένη». Αποκάλεσε τον Ράινερ «το πιο ζεστό, αστείο, πιο γενναιόδωρο πνεύμα», προσθέτοντας:

«Λατρεύω τον χρόνο που περάσαμε δουλεύοντας μαζί και τις πολλές ταινίες που έκανε και έχουν διαμορφώσει αυτό που είμαι».

Η Σάλι Στράδερς ανέφερε:«Δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από συντριπτικό και η καρδιά μου είναι με την οικογένειά τους».

Η Ρόμπιν Ράιτ δήλωσε:«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη και συντετριμμένη. Ο Ρομπ ήταν ένας από τους πιο στοργικούς, συμπονετικούς και ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ».

Η Βαϊόλα Ντέιβις έγραψε στο Instagram: «Κάποιες απώλειες δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Ρομπ το έργο σου, το πάθος σου και το μεγαλείο της ψυχής σου θα είναι αθάνατα».

Πολιτική κληρονομιά και ακτιβισμός

Ο Ρομπ Ράινερ ήταν ένθερμος υποστηρικτής φιλελεύθερων πολιτικών και ενεργός πολιτικός ακτιβιστής.

Στις προεδρικές εκλογές του 2004 στήριξε τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζον Κέρι και συμμετείχε σε διαφημίσεις κατά του τότε προέδρου Geroge W. Bush. Είχε επίσης υποστηρίξει τους Αλ Γκορ και Χίλαρι Κλίντον.

Τέλος, η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας, δήλωσε:«Η συμβολή του Ρομπ Ράινερ αντηχεί σε ολόκληρο τον αμερικανικό πολιτισμό και έχει βελτιώσει αμέτρητες ζωές μέσω του δημιουργικού του έργου και της υπεράσπισης της κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης».

Με πληροφορίες CNN, Skynews