Σε κοινή τους δήλωση, τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο (Ε5), εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη «σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες» με στόχο τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα, την απελευθέρωση των ομήρων και την έναρξη μιας νέας φάσης μετά από δύο χρόνια σύγκρουσης.

Παράλληλα, οι Ε5 «χαιρετίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας» για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την παρουσίαση ενός Σχεδίου 20 Σημείων για το μέλλον της Γάζας. Καλούν όλες τις πλευρές «να εφαρμόσουν πλήρως το Ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας», σύμφωνα με το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο.

Η εφαρμογή, όπως υπογραμμίζουν, πρέπει να περιλαμβάνει «σεβασμό της κατάπαυσης του πυρός», «απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας» και τη διασφάλιση ότι «τα λείψανα του τελευταίου νεκρού ομήρου, του Ran Gvili, θα εντοπιστούν και θα παραδοθούν άμεσα». Παράλληλα, ζητούν από τη Χαμάς «να αφοπλιστεί και να αποκηρύξει τη βία».

Οι πέντε χώρες επαναβεβαιώνουν τη «σταθερή προσήλωσή τους στη λύση των δύο κρατών» και τη σημασία «της ενοποίησης της Λωρίδας της Γάζας με τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, υπό την Παλαιστινιακή Αρχή».

Έμφαση στη Δυτική Όχθη και στις εποικιστικές δραστηριότητες

Σε συνέχεια της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης, οι Ε5 τονίζουν την ανάγκη για «μια διαδικασία με σαφές χρονοδιάγραμμα» που θα οδηγήσει σε δίκαιη και συνολική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Προειδοποιούν ωστόσο ότι, ενώ η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη Γάζα, «δεν πρέπει να ξεχνούμε τι συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ».

Καθώς το Συμβούλιο Ασφαλείας εξετάζει το Ψήφισμα 2334, που «καταδικάζει ρητώς τις εποικιστικές δραστηριότητες», οι Ε5 επισημαίνουν ότι «η Κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές που παραβιάζουν το ψήφισμα αυτό», υπονομεύοντας το Σχέδιο των 20 Σημείων και τις προοπτικές λύσης των δύο κρατών.

Καταδικάζουν «σθεναρά την άνευ προηγουμένου αύξηση της βίας εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ», επισημαίνοντας ότι το 2025 είναι «το πλέον βίαιο έτος που έχει καταγραφεί». Σύμφωνα με τον OCHA, «σημειώθηκαν πάνω από 260 επιθέσεις σε Παλαιστινίους και περιουσίες μόνο τον Οκτώβριο». Οι Ε5 καλούν την ισραηλινή κυβέρνηση να μετατρέψει τις καταγγελίες σε «συγκεκριμένες πράξεις».

Ανησυχία για τα μέτρα του Ισραήλ και υποστήριξη στην UNRWA

Οι χώρες της Ε5 επαναλαμβάνουν την αντίθεσή τους «σε οποιαδήποτε μορφή προσάρτησης» και καταδικάζουν τις αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης για νέους εποικισμούς, όπως «η διάθεση 2,7 δισ. σεκέλ», οι εξώσεις στο Σιλβάν και η έγκριση του εποικισμού E1. Τέτοιες ενέργειες, σημειώνουν, «απειλούν τη σταθερότητα της περιοχής και τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών».

Υπογραμμίζουν ότι η UNRWA «πρέπει να συνεχίσει το ζωτικό έργο της» και εκφράζουν «σοκ» για την είσοδο των ισραηλινών αρχών στο συγκρότημα του οργανισμού στην Ανατολική Ιερουσαλήμ χωρίς προηγούμενη άδεια. Υπενθυμίζουν ότι «οι εγκαταστάσεις του ΟΗΕ είναι απαραβίαστες» και καλούν το Ισραήλ να σεβαστεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις.

Οικονομικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις

Στο οικονομικό επίπεδο, οι Ε5 χαρακτηρίζουν «αδικαιολόγητη» την παρακράτηση παλαιστινιακών φορολογικών εσόδων και τους περιορισμούς στο τραπεζικό σύστημα, προειδοποιώντας ότι μπορεί να οδηγήσουν σε «οικονομική κατάρρευση» της Παλαιστινιακής Αρχής. Ζητούν από το Ισραήλ «να αποδεσμεύσει επειγόντως τα παρακρατηθέντα έσοδα» και να διασφαλίσει τη συνέχιση των διατραπεζικών συνεργασιών.

Εκφράζουν επίσης «βαθιά ανησυχία» για «τους περιορισμούς μετακίνησης, τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και τις επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας στη Δυτική Όχθη», ζητώντας «την άμεση παύση τους».

«Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι με την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να επιτύχουμε μακροπρόθεσμη ειρήνη για Ισραηλινούς, Παλαιστινίους και ολόκληρη την περιοχή», καταλήγει η κοινή δήλωση των Ε5, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους «για μια δίκαιη και συνολική επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος στη βάση της λύσης των δύο κρατών».