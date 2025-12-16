Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες για τον Πολιτικό Διάλογο και τη Θετική Ατζέντα στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου Ελλάδας – Τουρκίας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.

Ο Πολιτικός Διάλογος θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου, με επικεφαλής την Υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ενώ στις 21 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει η συνάντηση για τη Θετική Ατζέντα υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής του ελληνοτουρκικού Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου.

