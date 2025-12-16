Η διατροφή αποτελεί θεμέλιο λίθο για την υγεία και την ευζωία του σκύλου. Η επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι οι διατροφικές απαιτήσεις των σκύλων διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος, τη φυλή, το στάδιο ζωής και το επίπεδο δραστηριότητας. Η παροχή μιας διατροφής προσαρμοσμένης στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε ζώου συμβάλλει στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, στη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους και στη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής.

Φυσιολογικές Διαφορές Ανάμεσα σε Μεγέθη και Φυλές

Η διαφοροποίηση των διατροφικών αναγκών με βάση το μέγεθος και τη φυλή σχετίζεται με:

1. Το μεταβολικό ρυθμό

Οι μικρόσωμοι σκύλοι (κάτω των 10 kg) παρουσιάζουν υψηλότερο βασικό μεταβολικό ρυθμό ανά κιλό σωματικού βάρους συγκριτικά με μεγαλόσωμους σκύλους, γεγονός που επιβάλλει αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις.

2. Την πεπτική ικανότητα

Οι μεγαλόσωμοι και γιγαντόσωμοι σκύλοι διαθέτουν πιο ευαίσθητο πεπτικό σύστημα και αυξημένη προδιάθεση για σοβαρές διαταραχές, όπως η γαστρική διάταση ή/και συστροφή.

3. Τις ορθοπεδικές ανάγκες

Η μηχανική φόρτιση των αρθρώσεων σε μεγαλόσωμες φυλές αυξάνει τον κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας, καθιστώντας απαραίτητη την ενίσχυση της διατροφής με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη και ω-3 λιπαρά οξέα.

4. Τις ιδιαιτερότητες του δέρματος και του τριχώματος

Ορισμένες φυλές (π.χ. Golden Retrievers) εμφανίζουν αυξημένες ανάγκες σε λιπαρά οξέα και βιταμίνες για την υποστήριξη του δέρματος και του τριχώματος.

5. Τη μορφολογία του στόματος & των δοντιών

Το μέγεθος και το σχήμα της γνάθου διαφέρει σημαντικά μεταξύ φυλών, επηρεάζοντας τη δυνατότητα μάσησης και την προδιάθεση για οδοντικά προβλήματα.

Size Health Nutrition (SHN)

Η Επιστημονική Προσέγγιση στη Διατροφή Ανά Μέγεθος

Η σειρά Size Health Nutrition της Royal Canin βασίζεται σε πολυετή κτηνιατρική έρευνα και προσφέρει διατροφικές φόρμουλες που λαμβάνουν υπόψη:

Την ενεργειακή πυκνότητα

Προσαρμογή της θερμιδικής αξίας με βάση το μεταβολικό προφίλ κάθε μεγέθους.

Το προφίλ θρεπτικών συστατικών

Ειδική ισορροπία πρωτεϊνών, λιπαρών οξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, της πεπτικής υγείας, της μυοσκελετικής ανάπτυξης και του καρδιαγγειακού συστήματος.

Το σχεδιασμό της κροκέτας

Η μορφολογία, το μέγεθος και η υφή της κροκέτας είναι προσαρμοσμένα στη γνάθο κάθε κατηγορίας μεγέθους, διευκολύνοντας τη μάσηση και συμβάλλοντας στη στοματική υγεία.

Την υποστήριξη του ουροποιητικού και καρδιαγγειακού συστήματοςΕιδικά για πολύ μικρόσωμους και γιγαντόσωμους σκύλους, όπου παρατηρούνται αντίστοιχες ευαισθησίες.

Οι πέντε κατηγορίες SHN

X-Small (<4kg)

Mini (4–10kg)

Medium (11–25kg)

Maxi (26–44kg)

Giant (>45kg)

Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει φόρμουλες για κουτάβια, ενήλικες και ηλικιωμένους σκύλους, καλύπτοντας τις εξελισσόμενες ανάγκες σε κάθε στάδιο ζωής.

Breed Health Nutrition

Εξειδικευμένη Διατροφή με Γενετική Ακρίβεια

Η σειρά Breed Health Nutrition της Royal Canin δημιουργήθηκε με βάση τη γενετική, ανατομική και φυσιολογική ιδιαιτερότητα κάθε φυλής και οι φόρμουλές της λαμβάνουν υπόψη:

• Ειδικές διατροφικές ευαισθησίες (π.χ. πεπτική ευαισθησία στους German Shepherds, προδιάθεση για παχυσαρκία των Labradors).

• Στοχευμένη υποστήριξη οργάνων (π.χ. καρδιακή ενίσχυση σε Cavalier King Charles

Spaniel).- Προσαρμοσμένη κροκέτα για τη μορφολογία της γνάθου και το σχήμα των δοντιών κάθε φυλής.

• Ενίσχυση του δέρματος και του τριχώματος με ειδικά λιπαρά οξέα και αμινοξέα.

Η εξατομικευμένη αυτή προσέγγιση συμβάλλει στην πρόληψη διαταραχών που σχετίζονται με τη φυλή και στη διατήρηση της υγείας μακροπρόθεσμα.

Μικτή Διατροφή

Συνδυασμός Ξηράς και Υγρής Τροφής

Η πρακτική του mixed feeding (μικτή διατροφή) συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ξηράς και της υγρής τροφής:

• Υποστήριξη ενυδάτωσης, μέσω της αυξημένης πρόσληψης νερού από την υγρή τροφή.

• Στοματική υγεία, με τη μάσηση της ξηράς τροφής που βοηθά στη μείωση της οδοντικής πλάκας.

• Βελτίωση της όρεξης και της γευστικότητας, ιδιαίτερα σε επιλεκτικούς ή ηλικιωμένους σκύλους.

Η Royal Canin διασφαλίζει ότι οι υγρές και ξηρές φόρμουλες είναι πλήρως συμβατές διατροφικά, ώστε να μπορούν να συνδυαστούν χωρίς κίνδυνο ανισορροπίας.

Η Επιστημονική Βάση της Royal Canin

Όλες οι φόρμουλες της Royal Canin αναπτύσσονται σε συνεργασία με κτηνιάτρους, διατροφολόγους και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως. Η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην έρευνα για:

• Βελτιστοποίηση της βιοδιαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών

• Συνεχή αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων

• Προσαρμογή στις νέες επιστημονικές εξελίξεις και τις ανάγκες της κάθε φυλής και μεγέθους.

Επιλογή της Ιδανικής Διατροφής & Οδηγίες για Ιδιοκτήτες

Για να επιλέξετε τη βέλτιστη διατροφή για τον σκύλο σας, λάβετε υπόψη:

• Το μέγεθος, τη φυλή και το στάδιο ζωής

• Τυχόν προϋπάρχουσες παθήσεις ή ευαισθησίες

• Το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας

Η συμβουλή του κτηνιάτρου είναι απαραίτητη για την εξατομίκευση της διατροφής, ενώ η χρήση

αξιόπιστων εργαλείων επιλογής, όπως ο οδηγός της Royal Canin, διευκολύνει τη διαδικασία.

Η επιστημονικά τεκμηριωμένη, εξατομικευμένη διατροφή αποτελεί επένδυση στην υγεία και την ποιότητα ζωής του σκύλου σας. Η Royal Canin, με τις σειρές Size Health Nutrition και Breed Health Nutrition, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σκύλου. Ενημερωθείτε, συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας και επιλέξτε τη διατροφή που θα στηρίξει τον σκύλο σας σε κάθε στάδιο της ζωής του.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένη επιλογή προϊόντων, επισκεφθείτε:

