Η Πέμη Ζούνη παραχώρησε συνέντευξη στη Μάιρα Μπάρμπα και την εκπομπή «Now» του MEGA News. Οι δύο γυναίκες μίλησαν για τον… έρωτα, για τις ευκαιρίες που οι άνθρωποι στερούν από τον εαυτό τους, για την αγαπημένη «Αλεξάνδρα» από την επιτυχημένη σειρά «Η γη της ελιάς» και πολλά ακόμη.

Με αφορμή την παράσταση «Φθινοπωρινή ιστορία» στην οποία πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρονιά, η Πέμη Ζούνη αναφέρε: «Είμαστε το ίδιο ανόητοι και το ίδιο υπέροχοι όταν ερωτευόμαστε, σε όλες τις ηλικίες».

«Ο έρωτας μπορεί να σε βρει αν τον αφήσεις. Οι άνθρωποι είμαστε παγιδευμένοι σε χιλιάδες φόβους και χιλιάδες στερεότυπα. Και χιλιάδες ανοησίες. Τις περισσότερες φορές δεν δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας. Μιλώντας για δεύτερη ευκαιρία, συνειδητοποίησα ότι κάποιες φορές δεν δίνουμε ούτε πρώτη πολλές φορές. Υπάρχουν άνθρωποι που κυλάει η ζωή τους μέσα στα “πρέπει” των άλλων και δεν άφησε τον εαυτό του να δει τι πραγματικά θέλει να είναι. Θα φοβάσαι για πάντα να αφεθείς στον “γκρεμό” του έρωτα; OK. Αλλά τουλάχιστον να είναι συνειδητό», συμπλήρωσε.

Ο έρωτας αποτελεί πηγή έμπνευσης για έναν καλλιτέχνη;

«Είναι έμπνευση γιατί όλες αυτές οι συγκρουσιακές στιγμές που ζεις σε αναγκάζουν να σκεφτείς, να βρεις τρόπους, ξαφνικά γίνεσαι λίγο πιο ευφάνταστος και πιο εμπνευστικός», σημείωσε η ηθοποιός.

Η μητέρα, στην οικογένεια, είναι τελικά αυτή που κινεί τα νήματα;

Μιλώντας για την «Αλεξάνδρα», την ηρωίδα που ενσαρκώνει στη «Γη της ελιάς», η Πέμη Ζούνη ανέφερε ότι: «Η γυναίκα έχει περισσότερες αντοχές όσων αφορά τα παιδιά της. Δεν έχει άλλη επιλογή. Περνάει σωματικά άλλη διαδρομή για να τα φέρει στον κόσμο και, όσο κι αν είναι παρών ο πατέρας -τα τελευταία χρόνια τα ζευγάρια είναι το ίδιο παρόντα και είναι υπέροχο αυτό- έχει άλλες αντοχές σε σχέση με το παιδί.

Γεννιέσαι με δυναμισμό ή τον αποκτάς στην πορεία;

«Νομίζω ότι εξαρτάται από το πότε έρχεται η αυτογνωσία και η ανάγκη να δουλέψεις τον εαυτό σου. Αν έρθει νωρίς, έχεις χρόνο. Βλέπεις τα πράγματα που δεν σου αρέσουν σε εσένα και το παλεύεις μια ζωή. Αν το συνειδητοποιήσεις αργά στα 50, 60, 70, δεν είναι εύκολο. Γι’ αυτό λέω στα παιδιά πολλές φορές “είστε τυχεροί, γιατί αν μη τι άλλο με το που πατάτε το πόδι σας να κάνετε μια σκηνή αρχίζετε να γνωρίζετε τον εαυτό σας, και κυρίως τα συμπλέγματα και τις φοβίες σας», υπογράμμισε.

Ποιο είναι το επόμενο όνειρο; Η επόμενη σκέψη;

«Ήθελα πάντα να ταξιδεύω. Διάλεξα μάλλον λάθος επάγγελμα», απάντησε χιουμοριστικά η Πέμη Ζούνη. «Η γλώσσα μας δεν μας αφήνει να δουλέψουμε έξω. Είναι δύσκολο και μας κρατάει εδώ πέρα καρφωμένους. Δεν παραπονιέμαι. Είμαι ευτυχισμένη πάνω στη σκηνή. Είναι οι στιγμές που ξεχνάω σχεδόν όλα τα σοβαρά προβλήματα. Και θα θελα να μη χτυπήσει το καμπανάκι νωρίς. Θα ήθελα λίγο ακόμα να “ταξιδέψω” σε αυτόν τον χώρο», πρόσθεσε.

Θέατρο, τηλεόραση στην Ελλάδα. Σε ποια φάση βρίσκονται;

«Είμαστε σε μεγάλη ανάπτυξη με όλα τα προβλήματα. Κάποιοι έχουν κρατήσει το άλλοθι της κρίσης και καταπιέζουν τις αμοιβές. Πάντα θα υπάρχουν αυτά. Αλλά σε επίπεδο δημιουργικό είμαστε πάρα πολύ καλά και αυτό δεν σταματάει. Νομίζω ότι μπορούμε να λάμψουμε αν δοθεί η ευκαιρία σε επίπεδο παραγωγής και χρημάτων», υπογράμμισε.

Τι εύχεται η Πέμη Ζούνη για το 2026;

«Αυτό με τις ευχές έχει αρχίσει και με μπλοκάρει λίγο γιατί δεν είναι ανάγκη να θέλουμε να είμαστε πρωτότυποι. Μα τι πρωτοτυπία να βρεις; Δηλαδή θέλεις να είσαι υγιής, θέλεις να στέκεσαι στα πόδια σου και να έχεις την έμπνευση να κάνεις κάτι. Κάτι που θα σε ενθουσιάσει. Μια στιγμούλα να πάρεις μια χαρά. Λοιπόν, αυτό θα ευχηθώ», εξομολογήθηκε.