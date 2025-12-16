Μια 55χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά, για σειρά ετών, τον ανήλικο γιο της οικιακής της βοηθού. Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, η οικιακή βοηθός διέμενε μαζί με τον γιο της στο σπίτι της 55χρονης, όπου εργαζόταν. Όταν η μητέρα απουσίαζε, η εργοδότρια φέρεται να προέβαινε –κατά την καταγγελία– σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του παιδιού.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας. Οι πράξεις φέρονται να ξεκίνησαν όταν το παιδί ήταν μόλις 9 ετών και να συνεχίστηκαν έως τον περασμένο Μάιο. Ο νεαρός είναι σήμερα 18 ετών, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία.

Μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος της 55χρονης, για τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.