Με αποστολή 20 κορυφαίων στελεχών από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις λιανικής, ο ΣΕΛΠΕ βρέθηκε στις Βρυξέλλες με στόχο να φέρει την πραγματικότητα του ελληνικού λιανεμπορίου μπροστά στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στην καρδιά της Ευρώπης, οι ελληνικές επιχειρήσεις παρουσίασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά, κατέθεσαν προτάσεις και διεκδίκησαν ίσους όρους στον ανταγωνισμό.

Η αντιπροσωπεία του ΣΕΛΠΕ εκπροσώπησε τον κλάδο σε μια κρίσιμη στιγμή, όπου οι ασιατικές πλατφόρμες όπως Temu και Shein κερδίζουν μερίδιο στο ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ η υπερρύθμιση και η άνιση εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας επιβαρύνουν τις συνεπείς εταιρείες. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κώστας Γεράρδος, «τα ασιατικά marketplaces έχουν πλέον φτάσει να αποτελούν το 20% του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου, τη στιγμή που δεν τηρούν τους νόμους περί προστασίας καταναλωτή, δεν φέρουν τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά, δεν απασχολούν Έλληνες εργαζόμενους και δεν πληρώνουν φόρους και δασμούς. Δημιουργείται έτσι ένα παράλληλο σύστημα εμπορίου, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς ελέγχους, χωρίς κανόνες και χωρίς εγχώριους εργαζόμενους, το οποίο σε βάθος χρόνου θα διαλύσει το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο και, κατά συνέπεια, θα πλήξει την ευρωπαϊκή οικονομία».

Με την υποστήριξη του ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα, ο ΣΕΛΠΕ συνδιοργάνωσε roundtable με θέμα «Challenges and opportunities for a thriving retail sector in Greece and the EU». Στην εκδήλωση συμμετείχαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, εκπρόσωποι θεσμών και κορυφαίοι παράγοντες του λιανεμπορίου. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν καίρια, όπως προστασία των καταναλωτών, ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, έλεγχος των εισαγόμενων προϊόντων από τρίτες χώρες και ίσοι κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις.

Ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Dirk Gotink, εισηγητής της τελωνειακής μεταρρύθμισης, υπογράμμισε ότι όσα περιγράφηκαν από τον ΣΕΛΠΕ δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού στην Ευρώπη, και κάλεσε σε συνεχείς παρεμβάσεις για αλλαγή του πλαισίου. Παράλληλα, στελέχη της DG GROW και ευρωπαϊκών οργανώσεων τόνισαν την ανάγκη για ίσους κανόνες, αποτελεσματικό έλεγχο και απλοποίηση της νομοθεσίας.

Στο τέλος της αποστολής, η ελληνική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberta Metsola, και τον Έλληνα Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα, με τις προτάσεις του ΣΕΛΠΕ να αναγνωρίζονται ως σημαντικές για τη διαμόρφωση πολιτικών που θα διασφαλίσουν δίκαιο ανταγωνισμό και προστασία των καταναλωτών.

Λίγες ώρες μετά, το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. αποφάσισε την επιβολή τέλους 3 ευρώ ανά μικρό δέμα από τρίτες χώρες από το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι οι θέσεις του ΣΕΛΠΕ βρίσκονται ήδη στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Παράλληλα, η ανάγκη για ενιαίο πλαίσιο ευθύνης, έλεγχο και ιχνηλασιμότητα παραμένει κρίσιμη για να προστατευθεί το Ευρωπαϊκό λιανεμπόριο.