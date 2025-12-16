Ο ευρωπαϊκός οργανισμός δοκιμών πρόσκρουσης Euro NCAP (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αξιολόγησης Νέων Αυτοκινήτων) ανακοίνωσε τα τελευταία αποτελέσματα των δοκιμών ασφαλείας του.

Το νέο T-Roc είναι ένα ακόμα – το πιο πρόσφατο – μοντέλο της Volkswagen που λαμβάνει τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων στον Euro NCAP. Αυτή η εξαιρετική συνολική βαθμολογία αποτελεί απόδειξη της ολοκληρωμένης φιλοσοφίας ασφάλειας του compact SUV, η οποία πληροί τις πιο πρόσφατες, ιδιαίτερα απαιτητικές διαδικασίες δοκιμών. Το νέο T-Roc συγκαταλέγεται επομένως στα καλύτερα οχήματα στην κατηγορία του.

Το νέο T-Roc πέτυχε υψηλές βαθμολογίες στις δοκιμές του φημισμένου ευρωπαϊκού ινστιτούτου προστασίας των καταναλωτών. Η αξιολόγηση κάλυψε τους τομείς «προστασία των ενήλικων επιβατών», «προστασία των παιδιών» και «προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου», καθώς και «προστασία των πεζών». Οι δοκιμαστές του Euro NCAP δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων. Και σε αυτόν τον τομέα, το compact SUV, το οποίο ήδη από την εισαγωγική του έκδοση διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού και πέδησης έκτακτης ανάγκης, εξασφάλισε υψηλές βαθμολογίες κατά τις δοκιμές.