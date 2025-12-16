Το Fiat Grande Panda αναδείχθηκε “Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026” για την Ελλάδα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. To ιταλικό supermini συγκέντρωσε 378 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του το Renault 5 E-Tech Electric με 338 βαθμούς και το Citroen C3 με 253 βαθμούς.

Με μήκος 3,99 μ., πλάτος 1,76 μ. και ύψος 1,57 μ., το Grande Panda μπορεί να ελιχθεί απρόσκοπτα εντός του αστικού ιστού. Η σχεδίασή του φέρει την υπογραφεί του Centro Stile που εδρεύει στο Τορίνο και αυτό είναι εμφανές σε κάθε σημείο του αμαξώματος και της καμπίνας. Το μοντέλο διατίθεται σε μια μεγάλη γκάμα κινητήρων, με ηλεκτρική, αμιγώς βενζινοκίνητη και υβριδική εκπροσώπηση.

Σημείο των καιρών αποτελεί το γεγονός ότι στην τελική ενδεκάδα, στην οποία εκπροσωπούνται όλοι οι τύποι συστημάτων κίνησης, ιδιαίτερα αυξημένη είναι παρουσία της ηλεκτροκίνησης.

Έξι λοιπόν από τα μοντέλα που προκρίθηκαν είναι διαθέσιμα μόνο ως πλήρως ηλεκτρικά οχήματα (BYD Atto 2, Geely EX5, Hyundai Inster, KIA EV3, Renault 5 E-Tech Electric και Skoda Elroq), δύο είναι πλήρως υβριδικά (Chery Tiggo 4, MG ZS Max Hybrid+), δύο προσφέρονται και σε απλές βενζινοκίνητες και σε υβριδικές και σε ηλεκτρικές εκδόσεις (Citroen C3 και Fiat Grande Panda) και ένα είναι διαθέσιμο όχι μόνο ως mild hybrid και full hybrid, αλλά και σε εκδόσεις διπλού καυσίμου, βενζίνης/LPG (Dacia Bigster).

Το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για την Ελλάδα είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός θεσμός με κατοχυρωμένη νομική μορφή (Σύλλογος Δημοσιογράφων για την Ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα), ο οποίος κάθε χρόνο βραβεύει το καλύτερο από τα εντελώς νέα μοντέλα που λανσαρίστηκαν στη χώρα μας το τελευταίο δωδεκάμηνο. Ο θεσμός ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007» και έκτοτε έχει αδιάκοπη παρουσία στην ελληνική αυτοκινητική πραγματικότητα. Στόχος του θεσμού είναι η προαγωγή της αυτοκίνησης συνολικά, μέσα από την ανάδειξη των οχημάτων αυτών που συνδυάζουν ιδανικά την κατασκευαστική αρτιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πλέον κατάλληλα για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες οδηγούς.

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 27 μέλη, επαγγελματίες συντάκτες αυτοκινήτου που έχουν στη διάθεσή τους 100 βαθμούς ο καθένας, για να απονείμουν στα 10 υποψήφια μοντέλα (που φέτος λόγω ισοψηφίας είναι, όπως είπαμε, τελικά 11), δίνοντας ως μέγιστη βαθμολογία το 20 και ως ελάχιστη το 5.

Σημειώνουμε πως τη διαδικασία ανάδειξης του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα στηρίζουν ως υποστηρικτές η εταιρία εμπορίας ανταλλακτικών και εξοπλισμών συνεργείων Ιαπωνική με το δίκτυο συνεργείων Autofit, η εξειδικευμένη στα logistics αυτοκινήτων εταιρία Ferst, η ΕΜΑ Α.Ε., η οποία εισάγει και διανέμει τα ελαστικά Continental στην Ελλάδα, καθώς επίσης και η πίστα καρτ SFi Karting Circuit.