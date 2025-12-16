H SEAT & CUPRA έθεσαν σε λειτουργία το εργοστάσιο στο Martorell, ένα σημαντικό ορόσημο στον μετασχηματισμό τόσο της εταιρείας όσο και της χώρας, αφού τοποθετεί την Ισπανία ως κόμβο ηλεκτροκινητικότητας στην Ευρώπη.

Η έναρξη αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής μπαταριών του Volkswagen Group, η οποία συνδυάζει την εσωτερική παραγωγή με την προμήθεια κυψελών από τρίτους, ώστε να επιτευχθεί μέγιστη ευελιξία με μόνιμη πρόσβαση σε καινοτομίες, τεχνολογίες και αλυσίδες εφοδιασμού.

Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Καταλονίας Salvador Illa, o Υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού Jordi Hereu, o Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της SEAT & CUPRA, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Volkswagen Group, Brand Group Core, CEO της Volkswagen Thomas Schäfer και ο CEO της SEAT & CUPRA, Markus Haupt, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας.

Με την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα καθοριστικό βήμα στη διαδικασία εξηλεκτρισμού της για τη σειριακή παραγωγή των CUPRA Raval & Volkswagen ID. Polo από το 2026 και μετά. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει ηγηθεί του project Electric Urban Car Family για το Brand Group Core του Volkswagen Group: τέσσερα ηλεκτρικά μοντέλα, από τρεις διαφορετικές μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία.