Ένα μη αναγνωρισμένο drone, πλησίαζε τον τουρκικό εναέριο χώρο από την Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η τουρκική αεροπορία σήκωσε ένα F-16 το οποίο κατέστρεψε τον στόχο σε μια «ασφαλή ζώνη» — μακριά από κατοικημένες περιοχές — για να εξαλείψει κάθε απειλή για τους πολίτες.

Αργότερα, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το αντικείμενο ήταν ένα drone που είχε «βγει εκτός ελέγχου». Η επίσημη δήλωση δεν διευκρινίζει ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του drone.

Σε επιφυλακή για drone τουρκικά αεροσκάφη που έχουν ανατεθεί στο ΝΑΤΟ

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου, μαχητικά αεροσκάφη F-16 που έχουν ανατεθεί στο ΝΑΤΟ και ελέγχονται από την εθνική κυβέρνηση τέθηκαν σε επιφυλακή για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν ένα «εκτός ελέγχου drone», το οποίο στη συνέχεια καταρρίφθηκε σε μια ασφαλή περιοχή μακριά από κατοικημένες ζώνες για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος, πρόσθεσε η δήλωση. Δεν διευκρινίστηκε αν το drone ήταν στρατιωτικό ή πολιτικό.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η Τουρκία έχει προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να επεκταθεί στην εμπορική ναυσιπλοΐα και το περιφερειακό εμπόριο.

Η Άγκυρα πρότεινε πρόσφατα μια περιορισμένη συμφωνία ασφάλειας για την προστασία της ναυτιλίας και των ενεργειακών υποδομών, υπενθυμίζοντας τη συμφωνία για τα σιτηρά του 2022 που μεσολάβησαν ο ΟΗΕ και η Τουρκία και εξασφάλιζε την ασφαλή διέλευση των πλοίων παρά τη σύγκρουση.

Η έκκληση αυτή ακολουθεί μια σειρά επιθέσεων εναντίον πλοίων που συνδέονται με την Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με drones που έθεσαν σε κίνδυνο τα πολιτικά πληρώματα, ωθώντας τους Τούρκους αξιωματούχους — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν — να ζητήσουν αυτοσυγκράτηση και να τονίσουν ότι η Μαύρη Θάλασσα δεν πρέπει να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης.