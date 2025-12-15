Ο Χρήστος Ζαφείρης έβαλε τίτλους τέλους στην παρουσία του στη Σλάβια Πράγας, αποχαιρετώντας τον τσεχικό σύλλογο μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Έλληνας διεθνής μέσος ευχαρίστησε την ομάδα για τα χρόνια συνεργασίας, τονίζοντας πως η τριετία που πέρασε στην Πράγα αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ξεχωριστό κομμάτι της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Την ίδια ώρα, ο Ζαφείρης βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, έχοντας εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της Σλάβια, θα ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις με τον Δικέφαλο του Βορρά, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ευχαριστώ τους οπαδούς της Σλάβια. Τα τελευταία τρία χρόνια ήταν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα μου.

Είμαι ευγνώμων σε όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο και τους καταπληκτικούς οπαδούς που με στήριξαν από την πρώτη μέρα. Το να φοράω τα ερυθρόλευκα ήταν τιμή μου, και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί θα μείνουν μαζί μου για πάντα. Σας ευχαριστώ για όλα, εύχομαι μόνο επιτυχίες στο μέλλον».