Η επόμενη μέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό βρίσκει τον Άρη με κάποια χαμόγελα αλλά και προβληματισμό για το γεγονός ότι δεν ήρθε μία νίκη που κρίνεται αναγκαία βάσει της δύσκολης βαθμολογικής κατάστασης στην οποία παραμένει.

Από αύριο η ομάδα αρχίζει την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, με την οποία ρίχνει αυλαία για το 2025. Ένα παιχνίδι για το οποίο ο Μανόλο Χιμένεθ στρέφει την προσοχή του κυρίως στον Σωκράτη Διούδη.

Ο Έλληνας κίπερ ακολούθησε και σήμερα ατομικό, μετά τη θλάση που υπέστη στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης έχει μέρες μπροστά του μέρες για να προλάβει το ματς, ωστόσοδεν τίθεται θέμα…αγωνίας αφού υπάρχει ο φορμαρισμένος Αθανασιάδης.

Στις δεδομένες απουσίες υπάρχει και ο Φαμπιάνο Λέισμαν, για τον οποίο ωστόσο τα νέα είναι ευχάριστα. Ο Βραζιλιάνος φαίνεται να γλιτώνει την επέμβαση τους πρσαγωγούς και η επιστροφή του υπολογίζεται στις αρχές του νέου έτους.