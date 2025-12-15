Nέο επεισόδιο στη Βουλή, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει επίθεση στους υπουργούς Τάκη Θεοδωρικάκο, Άδωνι Γεωργιάδη και στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάλεσε τους τρεις πολιτικούς να πάρουν θέση για τις εξελίξεις και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Ένταση με Θεοδωρικάκο και αναφορά σε απειλές

Απευθυνόμενη στον κ. Θεοδωρικάκο, η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε να τοποθετηθεί για τις απειλές που, όπως είπε, δέχθηκε από πρόσωπο γνωστό ως «Φραπέ». Υπενθύμισε μάλιστα τη θητεία του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λέγοντας: «Θέλω να μας πείτε αν είναι δυνατόν μάρτυρας, ο οποίος υβρίζει αρχηγό κόμματος και εξαπολύει απειλές τύπου “θα τη σκοτώσω”, “θα της στρίψω το λαρύγγι”, να αποχωρεί ανενόχλητος από το κτίριο της Βουλής».

Η παρέμβασή της προκάλεσε αντιδράσεις από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκείνη την ώρα η Βουλή συζητούσε το ζήτημα της ακρίβειας που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Αντιπαράθεση με τον Σωκράτη Φάμελλο

Βουλευτές της αντιπολίτευσης εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, ενώ στο στόχαστρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου βρέθηκε και ο Σωκράτης Φάμελλος. «Αν δεν ενδιαφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα, μπορείτε να βγείτε έξω», είπε, καλώντας τον να τοποθετηθεί για τη λεκτική επίθεση που καταγγέλλει ότι δέχθηκε από τον «Φραπέ».

Η ένταση συνεχίστηκε, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να σχολιάζουν τη σκηνή, κουνώντας συγκαταβατικά το κεφάλι προς τον κ. Φάμελλο. Η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε δηκτικά: «Ορίστε, σας υπερασπίζεται η Νέα Δημοκρατία, κύριε Φάμελλε».

Νέα επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στράφηκε εκ νέου κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο χαρακτήρισε «φασίστα». Παράλληλα, έκανε αναφορές στο Πολυτεχνείο, στο δυστύχημα των Τεμπών και στην κατάσταση στη Γάζα, προκαλώντας περαιτέρω αντιδράσεις στην αίθουσα.