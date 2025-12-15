Η Μαρία Συρεγγέλα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του Alpha 9,89, η αγωγή αφορά φωτογραφία που παρουσίασε η πρόεδρος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία εμφανίζονται η ίδια και η Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

«Επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει επανειλημμένα δηλώσει σε εκπομπές και στη Βουλή ότι είχα συνεργάτη την κυρία Σεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει, και έχει χρησιμοποιήσει μια φωτογραφία της κυρίας Σεμερτζίδου με άλλες κυρίες, θα υποβάλω αγωγή. Εάν υπάρξει καταβολή χρημάτων από την υπόθεση, αυτά θα διατεθούν σε φορείς», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Συρεγγέλα.