Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη

Media

Η δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» επιφυλάσσει ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές. Κάθε επεισόδιο φέρνει νέες αποκαλύψεις, παλιές πληγές που ανοίγουν ξανά και μια ατμόσφαιρα γεμάτη αγωνία για το τι θα ακολουθήσει. Ο Στέφανος και η Βασιλική προχωρούν με τις τελευταίες ετοιμασίες του γάμου τους, ενώ η Χάιδω και ο Στάθης προσπαθούν να τους […]