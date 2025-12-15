Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Ποιοι κινδυνεύουν από τη σούπερ γρίπη
Συναγερμός και την Ελλάδα
Συναγερμός και την Ελλάδα
|Εορταστικός μποναμάς: 1,46 δισ. ευρώ σε 3 εκατ. δικαιούχους – Δες αν είσαι κι εσύ μέσα!
|Συντάξεις 2026: Τι θα λάβετε τελικά – Μικρές αυξήσεις ή ψίχουλα;
|Έρχεται ανάσα για απλήρωτους εργαζόμενους: Πώς θα πάρετε επίδομα έως 2.640 ευρώ
|Χριστουγεννιάτικη «ένεση» 1,46 δισ. ευρώ από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Δείτε ποιοι ωφελούνται
|Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αν ξεχάσετε να τα πληρώσετε θα σας κοστίσει – Όλοι οι τρόποι πληρωμής και τα πρόστιμα
|Δωρεάν νερό από την ΕΥΔΑΠ: Ποιοι δικαιούνται το Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο και πώς εντάσσονται
Μαρία Κορίνα Ματσάδο - Η νομπελίστρια Ειρήνης στα «ΝΕΑ»
Η δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» επιφυλάσσει ακόμα μεγαλύτερες ανατροπές. Κάθε επεισόδιο φέρνει νέες αποκαλύψεις, παλιές πληγές που ανοίγουν ξανά και μια ατμόσφαιρα γεμάτη αγωνία για το τι θα ακολουθήσει. Ο Στέφανος και η Βασιλική προχωρούν με τις τελευταίες ετοιμασίες του γάμου τους, ενώ η Χάιδω και ο Στάθης προσπαθούν να τους […]
Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμες αποφάσεις, καθώς το παρελθόν επιστρέφει για να ανατρέψει το μέλλον τους. Οι εξελίξεις γίνονται καταιγιστικές και αλλάζουν όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια Νύχτα Μόνο», Κυριακή 14 με Τρίτη 16 Δεκεμβρίου στις 21:00. Το χτύπημα στην Αρετή προκαλεί αναστάτωση σε όλους, αναγκάζοντας […]
Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη αποκαλύπτει κρίσιμα στοιχεία που αλλάζουν την πορεία τριών σκοτεινών υποθέσεων. – Φοινικούντα: Το τελευταίο κομμάτι στο παζλ του διπλού φονικού… Στο φως το ανατρεπτικό παρασκήνιο στο θρίλερ της Φοινικούντας που οδήγησε στη σύλληψη του ανιψιού του θύματος. Η αθόρυβη έρευνα του «Τούνελ» […]