Ένα απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (15/12) στην Νικιάνα Λευκάδας, όταν ένα αγοράκι ηλικίας περίπου 3 ετών βρέθηκε ένα βήμα πριν από την τραγωδία, όταν έπεσε μέσα στον βόθρο του σπιτιού του, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη άμεσα για να απεγκλωβίσει το αγοράκι, το οποίο βρισκόταν σε σοκ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του ilefkada.gr, δεν είχε τραυματιστεί. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να κατέβουν μέσα στον βόθρο, για να το ανασύρουν με προσοχή.

Οι διασώστες περιέγραψαν συγκινημένες στιγμές, καθώς το παιδί, τρομαγμένο, κούναγε τα χεράκια του ζητώντας βοήθεια. Όπως ανέφεραν, «στα μάτια του είδαμε τα δικά μας παιδιά», ενώ πολλοί δεν μπορούσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους μετά το τέλος της επιχείρησης.

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Ευτυχώς, ο βόθρος δεν ήταν γεμάτος, καθώς περιείχε μόλις περίπου 40 πόντους λύματα – γεγονός που αποδείχθηκε σωτήριο.