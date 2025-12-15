Κάθε κηδεμόνας σκύλου ή γάτας καλείται πλέον να λάβει μια κρίσιμη απόφαση: στείρωση ή αποστολή δείγματος DNA. Η νέα αυτή υποχρέωση απορρέει από το θεσμικό πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, το οποίο προβλέπει αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το κράτος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Το μέτρο αποσκοπεί στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αναπαραγωγής και στη μείωση των αδέσποτων ζώων.

Ως ημερομηνία επιβολής προστίμων για τη μη συμμόρφωση ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2026. Ωστόσο, προβλέπονται προσωρινές οικονομικές διευκολύνσεις για τους ιδιοκτήτες ζώων:

Τα παράβολα για τη λήψη και αποστολή DNA μειώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 από 70 σε 20 ευρώ και από 40 σε 20 ευρώ αντίστοιχα.

Απαλλάσσονται από την καταβολή παραβόλου οι ιδιοκτήτες σκύλων αναγνωρισμένων ελληνικών φυλών με πιστοποιητικό καθαροαιμίας ή προσωρινής εγγραφής.

Αντιδράσεις ζωοφιλικών οργανώσεων και κτηνιάτρων

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας ασκεί έντονη κριτική, κατηγορώντας το Υπουργείο για έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης και κοινωνικής λογοδοσίας. Η επαναλαμβανόμενη παράταση και οι πρόχειρες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως αναφέρει, καταδεικνύουν ότι η κυβερνητική πολιτική για την προστασία των ζώων είναι «προσχηματική και επικίνδυνη».

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος χαρακτηρίζει το μέτρο «ανεφάρμοστο και χωρίς ουσιαστική χρησιμότητα», υποστηρίζοντας ότι εξυπηρετεί κυρίως φοροεισπρακτικούς σκοπούς. Ο Σύλλογος συνεχίζει την αποχή των κτηνιάτρων από τη λήψη και αποστολή δειγμάτων DNA και ζητά:

Ίδρυση δημοτικών κτηνιατρείων με μόνιμο προσωπικό.

Εφαρμογή συστηματικών προγραμμάτων στείρωσης αδέσποτων ζώων.

Το νομοθετικό πλαίσιο

Η υποχρέωση αποστολής DNA κατοικιδίων θεσπίστηκε αρχικά με τον νόμο 4830/2021 και παρατάθηκε με τον νόμο 5143/2024. Η νέα ρύθμιση του νόμου 5225/2025 δίνει στους ιδιοκτήτες ζώων και στις αρμόδιες αρχές επιπλέον χρόνο προσαρμογής, μεταθέτοντας την επιβολή προστίμων για την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ), στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, συνεχίζει τη συλλογή και ανάλυση γενετικού υλικού σκύλων και γατών.