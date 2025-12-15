Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις 700 προσλήψεις συνοριοφυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς σε λίγες ώρες ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η προθεσμία λήγει σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 15:00, με την ΕΛ.ΑΣ. να επιδιώκει άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών της σε νησιά, αεροδρόμια και βασικές πύλες εισόδου της χώρας.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη χαρακτηρίζεται «εξπρές», καθώς καλύπτει αυξημένες και πιεστικές επιχειρησιακές ανάγκες, κυρίως σε περιοχές με έντονη τουριστική και μεταναστευτική δραστηριότητα. Οι νέοι συνοριοφύλακες θα αναλάβουν καθήκοντα πρώτης γραμμής, ενισχύοντας την αστυνόμευση και την παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. σε κομβικά σημεία.

Γιατί η ΕΛ.ΑΣ. κινείται με ταχύτητες εξπρές

Η πρόσληψη των 700 συνοριοφυλάκων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη θωράκιση των συνόρων και τη βελτίωση της ασφάλειας στις πύλες εισόδου της χώρας.

Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν, μεταξύ άλλων, σε:

επιτήρηση και αστυνόμευση συνόρων

ελέγχους και διαχείριση μεταναστευτικών ροών

υποστήριξη τοπικών αστυνομικών τμημάτων

ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας σε αερολιμένες και λιμάνια

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση – Τα βασικά προσόντα

Η προκήρυξη βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και σύστημα μοριοδότησης.

Κεντρικό ρόλο παίζουν:

Τίτλος σπουδών

Δεκτοί είναι, μεταξύ άλλων:

-απολυτήριο Λυκείου ή

-πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου / ΕΠΑΛ

Ο βαθμός του τίτλου σπουδών επηρεάζει σημαντικά τη συνολική βαθμολογία.

Κριτήριο κατοικίας (όπου προβλέπεται)

Ο υποψήφιος καλύπτει την προϋπόθεση αν διαθέτει:

-συνεχή κατοικία τουλάχιστον δύο ετών στην περιοχή της προκήρυξης ή

-κατοικία από τη γέννηση έως και τη συμπλήρωση του 18ου έτους στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα.

Ξένη γλώσσα

Η γνώση ξένης γλώσσας προσφέρει επιπλέον μόρια και μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την κατάταξη.

Τίτλοι ΣΑΕΚ / Δημόσιων ΙΕΚ

Ορισμένες ειδικότητες πριμοδοτούνται, κυρίως όσες σχετίζονται με υπηρεσίες ασφάλειας.

Στρατιωτική θητεία και λοιπά κριτήρια

Για τους άνδρες είναι υποχρεωτική η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, ενώ προβλέπονται και ηθικά και νομικά κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με όσα ορίζει η προκήρυξη.

Πού κατευθύνονται οι 700 θέσεις

Η κατανομή των θέσεων εστιάζει σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες. Ενδεικτικά, θέσεις ανοίγουν σε:

-νησιωτικές περιοχές όπως Ρόδος, Κως, Σύρος, Λέρος, Κάρπαθος και Πάτμος

-μεγάλα αεροδρόμια και πύλες εισόδου, με σημαντικό αριθμό θέσεων στην Ανατολική Αττική και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς και σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κέρκυρα και Χανιά

-χερσαίες περιοχές με αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες

Πώς γίνεται η κατάταξη

Η τελική κατάταξη των υποψηφίων διαμορφώνεται βάσει:

-βαθμού τίτλου σπουδών

-κριτηρίου κατοικίας

-γνώσης ξένων γλωσσών

-επιπλέον τίτλων και πιστοποιήσεων

-κοινωνικών κριτηρίων, όπου προβλέπονται

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται συνήθως ο υποψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό και ακολουθούν συμπληρωματικά κριτήρια, όπως ορίζονται στην προκήρυξη.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση – Προσοχή στην προθεσμία

Η υποβολή των αιτήσεων δεν γίνεται ηλεκτρονικά. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής κατοικίας του υποψηφίου.

Η προθεσμία λήγει σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 15:00. Μετά τη συγκεκριμένη ώρα, καμία αίτηση δεν γίνεται δεκτή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή ψηφιακό αντίγραφο μέσω gov.gr.