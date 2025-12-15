Δημοφιλή
Οικονομία
Live οι δηλώσεις Τσιάρα για τα αιτήματα των αγροτών
Παρακολουθήστε ζωνταντά τις δηλώσεις του Yπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κώστα Τσιάρα για τα αιτήματα των αγροτών:
Οικονομία
ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.500 ευρώ επιβλήθηκαν 22 επιχειρήσεις
Πρόστιμα συνολικού ύψους 28.500 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποίησε στην αγορά το Νοέμβριο.
Διεθνής Οικονομία
Φορολογική ανατροπή στην Πορτογαλία: Συνταξιούχοι στρέφονται σε Ισπανία και Αλβανία, η Ελλάδα χάνει έδαφος
Η εποχή που η Πορτογαλία αποτελούσε τον αδιαμφισβήτητο φορολογικό παράδεισο για Ευρωπαίους συνταξιούχους φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Από το 2024, με την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος για αλλοδαπούς συνταξιούχους, η Λισαβόνα έχασε το βασικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αναδιάταξη των μεταναστευτικών ροών, με πολλούς Ιταλούς συνταξιούχους να αναζητούν νέους […]
Διεθνής Οικονομία
Κεντρική τράπεζα της Ρωσίας: Διεκδικεί 230 δισ. δολάρια από Euroclear
Προειδοποίηση του Κρεμλίνου για «νομικό εφιάλτη» στην ΕΕ