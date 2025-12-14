Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατηγόρησε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για επιπολαιότητα, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με την ανάγκη προετοιμασίας της Συμμαχίας για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ, τα λόγια του Ρούτε δείχνουν ότι δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ο Ρούτε, μιλώντας την Πέμπτη στο Βερολίνο, ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει «να είναι προετοιμασμένο για την κλίμακα πολέμου που αντιμετώπισαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας», υπονοώντας πως «είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας».

Το Κρεμλίνο έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει τέτοιους ισχυρισμούς από το ΝΑΤΟ και Ευρωπαίους ηγέτες, χαρακτηρίζοντάς τους «ανοησίες» που, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την αντιρωσική υστερία στην Ευρώπη.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μία δήλωση ενός εκπροσώπου μιας γενιάς που κατάφερε να ξεχάσει πως πραγματικά ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος», δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο της κρατικής ρωσικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.