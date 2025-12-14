Η Αυστραλία έθεσε σε ισχύ μία από τις πιο αυστηρές νομοθεσίες παγκοσμίως, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως Snapchat, TikTok και Instagram για παιδιά κάτω των 16 ετών. Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των ανηλίκων από το cyberbullying, την εκμετάλλευση και την ψυχική φθορά.

Η εφαρμογή του νόμου ξεκίνησε με ένα συμβολικό μπάρμπεκιου που διοργάνωσε ο πρωθυπουργός Anthony Albanese, παρουσία γονιών παιδιών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της διαδικτυακής βίας. Την ίδια στιγμή, η Γέφυρα του Σίδνεϊ φωτίστηκε στα χρώματα της εθνικής σημαίας και το σύνθημα «Let Them Be Kids» κυριάρχησε σε όλη τη χώρα.

Οι έφηβοι βρίσκουν τρόπους παράκαμψης

Η πραγματικότητα, ωστόσο, ανέδειξε γρήγορα τα όρια της απαγόρευσης. Έφηβοι, όπως η 14χρονη cheerleader Lucy Brooks, έχασαν προσωρινά τους λογαριασμούς τους, αλλά επέστρεψαν δημιουργώντας νέους με ψεύτικες ημερομηνίες γέννησης, φωτογραφίες γονιών ή ακόμα και AI-generated εικόνες ενηλίκων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι οικογένειές τους γνώριζαν και συναινούσαν.

Αγόρια 15 ετών παραδέχονται ότι είχαν δηλώσει ψευδή ημερομηνία γέννησης από την αρχή, ενώ άλλοι αποφεύγουν εφαρμογές όπως το Snapchat, θεωρώντας ότι «τα τηλέφωνα είναι βαρετά» και προτιμούν την άμεση επικοινωνία χωρίς αριθμούς. Παράλληλα, νέοι επιχειρηματίες όπως ο 18χρονος Leo Puglisi του 6 News και ο 16χρονος Lucas Lane του Glossy Boys βλέπουν την απαγόρευση ως εμπόδιο στην καινοτομία και την αυτοέκφραση, υποστηρίζοντας ότι έφηβοι με part-time δουλειές δικαιούνται πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το YouTube.

Νομικές αντιδράσεις και νέες εφαρμογές

Νομικές προσφυγές, μεταξύ των οποίων και μία από το Reddit στο Ανώτατο Δικαστήριο, θέτουν ζητήματα ιδιωτικότητας και ελευθερίας έκφρασης. Την ίδια στιγμή, εναλλακτικές εφαρμογές όπως Yope, Coverstar και Lemon8 αρχίζουν να καλύπτουν το κενό, προσφέροντας περιβάλλοντα χωρίς προσωπικά μηνύματα και ανεπιθύμητες επαφές.

Αβεβαιότητα και προσαρμογή

Η αβεβαιότητα για το μέλλον παραμένει. Η Lucy ανησυχεί για τις αναμνήσεις της από το cheerleading που κινδυνεύουν να χαθούν, ενώ η 15χρονη Shar βλέπει όλους τους λογαριασμούς της ενεργούς και απορεί γιατί ο αποκλεισμός δεν εφαρμόστηκε πλήρως.

Οι εταιρείες που ειδικεύονται στην ηλικιακή επαλήθευση υποστηρίζουν ότι εντοπίζουν ψεύτικους λογαριασμούς, όμως στην πράξη οι περισσότεροι έφηβοι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται online. Πολλοί προτείνουν ως πιο ρεαλιστική λύση περιορισμούς στη διάρκεια χρήσης, διάρκειας 1-2 ωρών ημερησίως, αντί για πλήρη απαγόρευση.

Σε μια γενιά που ενημερώνεται κυρίως από τα κοινωνικά δίκτυα και όχι από τις εφημερίδες, η νέα νομοθεσία φαίνεται να δοκιμάζει τα όριά της απέναντι σε μια τεχνολογία που εξελίσσεται ταχύτερα από τους νόμους, αφήνοντας γονείς, παιδιά και επιχειρηματίες σε ένα γκρίζο τοπίο προσωρινών λύσεων και επικείμενων αλλαγών.