Άρης και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα (0-0), σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι το οποίο σημαδεύτηκε μόνο από στιγμές των δύο ομάδων και τις αποβολές των Γκαρθία (51′) και Φαντιγκά (61′).

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την ευκαιρία να ξεφύγουν στο +3 από την ΑΕΚ και στο +5 από τον ΠΑΟΚ, τη στιγμή που ο Άρης δεν… χαλιέται με τον βαθμό ο οποίος ήρθε σε ντέρμπι και με τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος.

Ο αγώνας

Ο Μόντσου ξεκίνησε από τον πάγκο και ήταν η μίνι έκπληξη του Χιμένεθ, με τους Ντούντου και Αθανασιάδη να αποτελούν τα δύο νέα πρόσωπα. Ο τελευταίος ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Τεχέρο και Φαντιγκά στα άκρα της άμυνας και το δίδυμο Ρόουζ – Άλβαρο στα στόπερ. Στα χαφ οι Ράτσιτς και Γαλανόπουλος, ενώ ο Γένσεν λίγο πιο μπροστά. Στα «φτερά» ξεκίνησαν οι Πέρεθ και Ντούντου, με τον Μορόν στην κορυφή.

Από την άλλη πλευρά, ο Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον, θέλοντας να ξεκουράσει παίκτες μετά το ταξίδι στην Αστάνα. Ο Τζολάκης διατηρήθηκε κάτω από τα δοκάρια, ενώ στα πλάγια μπακ επανήλθαν οι Κοστίνια και Ονιεμαέτσι, με τον Καλογερόπουλο να πλαισιώνει τον Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή οι Μουζακίτης και Γκαρθία, με τους Στρεφέτσα και Μάρτινς στα άκρα και το δίδυμο Ταρέμι – Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Ο Άρης πέτυχε εν μέρει τον στόχο του… Περιόρισε τον Ολυμπιακό σε παιχνίδι κατοχής, χωρίς να του επιτρέψει να απειλήσει ουσιαστικά, πέρα από τη φάση του Ζέλσον στο 4ο λεπτό και εκείνη του Στρεφέτσα στο 38’, με τον Αθανασιάδη να αντιδρά σωστά και στις δύο περιπτώσεις.

Ωστόσο, το «αγκάθι» για τους γηπεδούχους παρέμεινε η επιθετική τους λειτουργία. Δεν εκμεταλλεύτηκαν τους χώρους που τους παραχώρησε ο Ολυμπιακός, με μοναδικές αξιόλογες στιγμές το άστοχο τελείωμα του Πέρεθ από καλή θέση στο 36’ και το μακρινό σουτ του Μορόν στο 42’, που κατέληξε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη.

Και από ένα ανιαρό πρώτο μέρος, ήρθε το δεύτερο με περισσότερο σφυγμό τον οποίο έδωσαν… οι κόκκινες του Γιαμπλόνσκι. Στο 51′ ο Γερμανός απέβαλε τον Γκαρθία με δεύτερη κίτρινη. Ο Άρης πήρε το αριθμητικό πλεονέκτημα αλλά δεν το κράτησε για πολύ. Στο 61′ ο Φαντιγκά προσπάθησε να διορθώσει ένα κάκιστο γύρισμα του Γαλανόπουλου και ανέτρεψε καθαρά τον Ταρέμι έξω από την περιοχή, αντικρίζοντας απευθείας κόκκινη μετά τη χρήση του VAR.

Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες έψαχναν στιγμές σε ένα ματς με διακυμάνσεις. Ο Αρης είχε καλή στιγμή με τον Ράτσιτς στο 73′. Ενα λεπτό νωρίτερα ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι σε χέρι του Σέρβου ενώ στο 84′ ο Έσε σπατάλησε πολύ καλή ευκαιρία μέσα από την περιοχή του Αθανασιάδη για να σκοράρει το νικητήριο γκολ.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο, Φαντιγκά – Γαλανόπουλος (63′ Μόντσου), Ράτσιτς – Πέρεθ (85′ Μορουτσάν), Γένσεν, Ντούντου (63′ Φρίντεκ) – Μορόν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια (85′ Ποντένσε), Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Ονιεμαέτσι (69′ Ορτέγκα) – Στρεφέτσα (64′ Έσε), Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάρτινς (64′ Τσικίνιο) – Ταρέμι, Ελ Κααμπί (85′ Γιάρεμτσουκ)