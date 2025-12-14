Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ προχωρούν σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα υποδομών της Μέσης Ανατολής: την κατασκευή μιας ηλεκτροκίνητης υπερταχείας σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει το Ριάντ με τη Ντόχα, διασχίζοντας 785 χιλιόμετρα ερήμου με ταχύτητες έως 300 χιλιόμετρα την ώρα.

Πρόκειται για ένα έργο-σύμβολο της νέας εποχής συνεργασίας στον Κόλπο, αλλά και της ευρύτερης στρατηγικής μετάβασης των δύο χωρών σε ένα πιο διαφοροποιημένο, βιώσιμο και διασυνδεδεμένο οικονομικό μοντέλο.

Η συμφωνία για το φιλόδοξο project υπεγράφη στο Ριάντ σε υψηλού επιπέδου συνάντηση, παρουσία του διαδόχου του σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και του εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Το πολιτικό μήνυμα ήταν σαφές: η σιδηροδρομική γραμμή δεν είναι απλώς ένα συγκοινωνιακό έργο, αλλά μια στρατηγική επένδυση με γεωοικονομικό και γεωπολιτικό βάθος.

Η νέα γραμμή θα μειώσει δραστικά τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ των δύο πρωτευουσών, από πολλές ώρες οδικού ταξιδιού ή πτήσης σε περίπου δύο ώρες.

Στη διαδρομή προβλέπονται στάσεις σε κομβικές πόλεις της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας, όπως το Νταμάμ και το Χοφούφ, ενισχύοντας την εσωτερική συνδεσιμότητα της χώρας και μετατρέποντας τον άξονα Ριάντ–Ντόχα σε έναν νέο διάδρομο οικονομικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διασύνδεση δύο μεγάλων αεροπορικών κόμβων της περιοχής: του νέου King Salman International Airport στο Ριάντ και του Hamad International Airport στη Ντόχα. Η σύζευξη αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ενιαία εμπειρία «air-to-rail», διευκολύνοντας επιβάτες διεθνών πτήσεων και ενισχύοντας τον ρόλο των δύο χωρών ως παγκόσμιων hubs μεταφορών.

Το έργο σχεδιάζεται για να λειτουργεί σε ακραίες συνθήκες, με θερμοκρασίες που το καλοκαίρι φτάνουν και ξεπερνούν τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για σιδηροδρομικά δίκτυα σε περιβάλλοντα ερήμου, με έμφαση στην αντοχή, την ενεργειακή απόδοση και την ασφάλεια. Αν και οι λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό των συρμών και τις παροχές προς τους επιβάτες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, πηγές αναφέρουν ότι το επίπεδο θα είναι αντίστοιχο –αν όχι ανώτερο– των υφιστάμενων υπερταχειών της Σαουδικής Αραβίας.

Σε οικονομικό επίπεδο, οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Η γραμμή εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί περισσότερους από 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, θα δημιουργήσει περίπου 30.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεταφέροντας σημαντικό όγκο μετακινήσεων από τους δρόμους και τα αεροπλάνα στο ηλεκτρικό τρένο.

Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 30 δισ. δολάρια για τα ΑΕΠ των δύο χωρών.

Το χρονοδιάγραμμα τοποθετεί την ολοκλήρωση του έργου μέσα στα επόμενα έξι χρόνια, εντάσσοντάς το στον ευρύτερο μετασχηματισμό της περιοχής.

Για τη Σαουδική Αραβία, αποτελεί ακόμη ένα κομμάτι του Vision 2030, που στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο μέσω επενδύσεων σε υποδομές, τουρισμό και τεχνολογία. Για το Κατάρ, ενισχύει τη στρατηγική του ως κόμβος μεταφορών και εμπορίου σε μια μετα-Μουντιάλ εποχή.

Περισσότερο από ένα μέσο μεταφοράς, η υπερταχεία Ριάντ–Ντόχα φιλοδοξεί να γίνει σύμβολο μιας νέας εποχής κινητικότητας στον Κόλπο. Σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα ταυτιζόταν σχεδόν αποκλειστικά με τον αυτοκινητόδρομο και το αεροπλάνο, το τρένο επιστρέφει –αθόρυβο, ηλεκτρικό και ταχύ– για να επαναπροσδιορίσει το ταξίδι μέσα στην έρημο.