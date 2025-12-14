Η νέα εφαρμογή ATH.ENA GO υπόσχεται να φέρει το ηλεκτρονικό εισιτήριο και μια πλήρως ψηφιακή εμπειρία μετακινήσεων για τους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς της Αθήνας. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να μετατρέψουν την κάρτα ATH.ENA σε ψηφιακό εισιτήριο στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα έκδοσης, επαναφόρτισης και επικύρωσης εισιτηρίων, ελέγχου υπολοίπου, αγοράς προϊόντων μετακίνησης και παρακολούθησης του ιστορικού διαδρομών, χωρίς επίσκεψη σε εκδοτήρια ή αυτόματα μηχανήματα.

Χαμηλή βαθμολογία και παράπονα χρηστών

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η εφαρμογή καταγράφει χαμηλή αποδοχή. Στο App Store η βαθμολογία της ανέρχεται σε μόλις 2,6 αστέρια, βάσει 51 αξιολογήσεων, με περίπου τους μισούς χρήστες να της δίνουν τη χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία.

Τα πρώτα σχόλια κάνουν λόγο για τεχνικά ζητήματα και προβλήματα ευχρηστίας. Πολλοί αναφέρουν ότι δεν μπορούν να προσθέσουν την προσωποποιημένη κάρτα ATH.ENA, επικαλούμενοι ασάφειες σχετικά με προσωπικούς κωδικούς (PIN) που, όπως λένε, δεν τους έχουν δοθεί.

Ένας χρήστης σημειώνει: «Η προσθήκη κάρτας δεν δουλεύει. Δεν δέχεται το pin που είναι σωστό», ενώ άλλος χαρακτηρίζει την εφαρμογή «για πέταμα» και προσθέτει: «Βάζεις τα στοιχεία και σου λέει δεν υπάρχουν. Είναι αδύνατον να καταχωρήσεις κάρτα. Άθλιο.»

Ζητήματα σύνδεσης και λειτουργικότητας

Επιπλέον παράπονα αφορούν δυσκολίες κατά την εγγραφή και τη σύνδεση, με χρήστες να αναφέρουν επαναλαμβανόμενα σφάλματα στην εισαγωγή κωδικών μιας χρήσης, αποτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας λογαριασμού και μη λειτουργική ανάκτηση κωδικού.

Ένας σχολιαστής γράφει: «Θα ασχοληθεί κάποιος με το Login; Δηλαδή κάθε φορά θα πρέπει να τρώμε αποσύνδεση και ψάχνουμε τον κωδικό στα mail;», ενώ άλλοι σημειώνουν ότι η εφαρμογή αποσυνδέεται «διορθώστε να μην αποσυνδέεται κάθε μια μέρα και πολλές φορές κατά το άνοιγμα κολλάει στο 30%».

Οι χρήστες χαρακτηρίζουν την εφαρμογή αναξιόπιστη και περίπλοκη, συγκρίνοντάς τη αρνητικά με αντίστοιχα συστήματα άλλων χωρών.

Όπως αναφέρει ένας ακόμη σχολιαστής: «Μην κατεβάσετε την εφαρμογή!!!!! Δεν λειτουργεί σωστά. Μου βγάζει ότι έχω ληγμένο προϊόν. Θέλει σήμα για να επικυρώνεις την κάρτα και δεν έχει παντού. Κρατήστε την παλιά κάρτα!»