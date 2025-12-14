Απειλές κατά της ζωής και της σωματικής του ακεραιότητας κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Όπως ανέφερε, άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί του μετά την παρουσία του στο δελτίο ειδήσεων στις 11/12 και τον απείλησαν ευθέως.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι άγνωστοι τον προειδοποίησαν ότι θα έχει «την τύχη του Γιώργου Καραϊβάζ», του γνωστού δημοσιογράφου του αστυνομικού ρεπορτάζ που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ στις 9 Απριλίου 2021 έξω από το σπίτι του στον Άλιμο, όταν δύο δράστες τον πυροβόλησαν τουλάχιστον δέκα φορές.

«Ένας τύπος μού είπε ότι έχω τρεις μέρες περιθώριο να φύγω από τη χώρα. Ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ. Ότι “θα σε καθαρίσουμε που τολμάς και βάζεις εσύ στο στόμα σου την Κρήτη”», ανέφερε ο δημοσιογράφος, επισημαίνοντας πως το σχόλιό του στο δελτίο του ΣΚΑΪ δεν περιείχε κάποια ιδιαίτερη αιχμή για την Κρήτη.

Αρχικά, όπως είπε, όταν άκουσε μια άγνωστη φωνή να μιλά για «νεκροταφεία» και άλλα «αγριευτικά», θεώρησε ότι επρόκειτο για κακόγουστη φάρσα από κάποιον θερμόαιμο.

«Μέχρι στιγμής, δεν του δίνω μεγάλο βάρος. Δεν έχω δεχτεί θανατικές απειλές προηγουμένως», πρόσθεσε ο Πάσχος Μανδραβέλης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμόδιων αρχών.