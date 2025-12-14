Ψήφισμα εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) μετά το τέλος της γενικής συνέλευσής της, με το οποίο καλεί την Πολιτεία να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα σε συνταγματικό και νομοθετικό επίπεδο, προκειμένου να αποκατασταθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, ζητεί από τα πολιτικά κόμματα να απέχουν από προτροπές ή παρεμβάσεις σε ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες, όπως τονίζει, ενισχύουν τη δυσπιστία προς τον θεσμό.

Σύμφωνα με το ψήφισμα που εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση της ΕνΔΕ στις 13 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών, οι δικαστικοί λειτουργοί ζητούν θεσμικές αλλαγές για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και τη διασφάλιση του κύρους της.

Αλλαγές στη διαδικασία επιλογής ηγεσίας

Η Ένωση ζητεί, στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, ώστε να μην αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της εκάστοτε κυβέρνησης. Προτείνει να λαμβάνεται υπόψη η δημοκρατικά διατυπωμένη άποψη του Δικαστικού Σώματος.

Επιπλέον, ζητείται η απαγόρευση ανάληψης δημοσίων θέσεων από δικαστικούς λειτουργούς που έχουν αφυπηρετήσει την τελευταία τριετία, ενώ απαιτείται η λήψη νομοθετικών μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των δικών και την προστασία των λειτουργών εντός και εκτός δικαστικής αίθουσας.

Έκκληση για σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Η ΕνΔΕ καλεί τα πολιτικά κόμματα να τηρούν αποστάσεις από εκκρεμείς υποθέσεις, επισημαίνοντας ότι τέτοιες παρεμβάσεις ενισχύουν την αμφισβήτηση και τη δυσπιστία απέναντι στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα αυξανόμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις στο δικαιοδοτικό έργο των εθνικών δικαστικών σωμάτων.

Αιτήματα για επιτάχυνση και ποιοτική απονομή Δικαιοσύνης

Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι ο στόχος της επιτάχυνσης των ρυθμών έκδοσης αποφάσεων πρέπει να συνδυάζεται με τη διατήρηση της ποιότητάς τους και την αποτροπή της εργασιακής εξουθένωσης των δικαστικών λειτουργών. Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται η αύξηση των οργανικών θέσεων στα Εφετεία και η θεσμοθέτηση της δικαστικής μεσολάβησης ως βασικού εργαλείου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Οικονομικά αιτήματα των δικαστικών

Τέλος, οι δικαστικοί λειτουργοί διεκδικούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στον δημόσιο τομέα, καθώς και αύξηση των βασικών αποδοχών κατά 20%. Ζητούν επίσης την επαναφορά των επιδομάτων στα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010, ώστε να αποκατασταθούν οι απώλειες από τη συνεχή υποτίμηση του πραγματικού εισοδήματός τους.