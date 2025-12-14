Με κεντρικό σύνθημα «ούτε 32, ούτε και 8, κανένα μαγαζί την Κυριακή ανοιχτό» ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε παρέμβαση στον πεζόδρομο της Ερμού, διαμαρτυρόμενος για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, με αφορμή το άνοιγμα των καταστημάτων λόγω του εορταστικού ωραρίου.

Τα μέλη του Συλλόγου αρχικά συγκεντρώθηκαν στην χριστουγεννιάτικη «πύλη», στην αρχή της Ερμού, όπου μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια και συνομίλησαν με καταναλωτές για τα αιτήματά τους και στη συνέχεια έκαναν πορεία διασχίζοντας την Ερμού και καταλήγοντας στο Μοναστηράκι.

«Και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν χρόνο με τις οικογένειές τους, χρόνο ξεκούρασης»

Την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι περιέγραψε με μελανά χρώματα η Ηλιάνα Χατζηευσταθίου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

«Είμαστε εδώ εργαζόμενοι από τον κλάδο του εμπορίου, απ’ τα πολυκαταστήματα, από τα σούπερ μάρκετ, από αποθήκες, που συνολικά, όλη αυτή την περίοδο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με συνθήκες τραγικές μέσα στους χώρους δουλειάς, με όλες τις Κυριακές μέσα. Εργαζόμενους να δουλεύουν εξαήμερα, δεκάωρα, σπαστά, από πόστο σε πόστο, για να βγουν οι ανάγκες του μεγάλου φόρτου εργασίας που υπάρχει αυτή την περίοδο» ανέφερε στο Orange Press Agency η Ηλιάνα Χατζηευσταθίου.

Η κα Χατζηευσταθίου υπογράμμισε τη σωματική εξάντληση των εργαζομένων: «Το λέω γιατί πολλοί συνάδελφοί μας έχουν δουλέψει όλες τις Κυριακές μέσα στο καλοκαίρι, ήρθαμε αντιμέτωποι με τις συνθήκες μέσα στο Black Friday, το Cyber Monday, τώρα έρχεται το εορταστικό και νέα περίοδος εκπτώσεων αμέσως μετά. Και το ζήτημα που τίθεται είναι το πώς οι εργαζόμενοι θα μπορούνε κι αυτοί να έχουνε χρόνο με τις οικογένειές τους, να γυρνάνε ξεκούραστοι στα σπίτια τους».

«Δεν μπορώ να τσακίζομαι για 20 ευρώ»

Όσον αφορά τις διεκδικήσεις, η πρόεδρος του Συλλόγου είναι σαφής: «Εμείς πρώτα και κύρια διεκδικούμε κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, μηνιαία προγράμματα για όλους τους εργαζόμενους, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, πρόσληψη προσωπικού σ’ όλα τα πόστα και ειδικότητες, για να μην τρέχουνε σαν τους τρελούς από πόστο σε πόστο. Το λέω γιατί σήμερα ένας εμποροϋπάλληλος μπορεί να ‘ναι δηλωμένος υπάλληλος καταστήματος γενικά. Να κάνει και ταμείο, να κάνει και αποθήκη, να κάνει και πώληση».

Κατέληξε δε με μια σκληρή αναφορά στην τεχνολογική πίεση και τους χαμηλούς μισθούς: «Σήμερα και στον κλάδο έχουμε μία σειρά από τεχνολογίες που εισάγονται, αυτόματα ταμεία, υπάρχουνε καταστήματα που πουλάνε πράγματα μέχρι και με τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτή τη στιγμή ο εργαζόμενος αναγκάζεται να δουλεύει ατελείωτες ώρες, να μη βλέπει το σπίτι του, εξαήμερα και λέει ‘δεν μπορώ να τσακίζομαι για 20 ευρώ’».

«Ο προϋπολογισμός λογαριάζει τις ανάγκες μας ως κόστος»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η διαμαρτυρία στρέφεται και ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό του 2026. Όπως αναφέρουν «κινείται στην κατεύθυνση υπεράσπισης των συμφερόντων του κεφαλαίου λογαριάζοντας τις δικές μας ανάγκες ως κόστος».

Οι εμποροϋπάλληλοι επισημαίνουν την άδικη φορολόγηση, τονίζοντας πως «ο λαός εξακολουθεί να πληρώνει φορολογικά έσοδα 95%, και οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμμετέχουν με μόλις 5%», ενώ παράλληλα το κράτος «μοιράζει απλόχερα χρήμα στους μεγάλους ομίλους», την ώρα που μειώνει τη χρηματοδότηση σε Υγεία και Παιδεία.

Δηλώνοντας αλληλεγγύη στους αγρότες και τους οικοδόμους, ο Σύλλογος τονίζει πως «η βαρβαρότητα δεν συνηθίζεται» και καλεί σε κλιμάκωση του αγώνα με μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (17:00-21:00) και στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 18:30.