Σήμερα Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι η Κυριακή των Προπατόρων και τιμάται επίσης η μνήμη των Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος, Αγίου Λευκίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

  • Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή, Αριάνα
  • Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκός
  • Ααρών
  • Αβραάμ, Αβραμία*
  • Αδάμ
  • Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *
  • Εύα
  • Δαβίδ, Δαυίδ*
  • Δανάη, Δαν*
  • Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ
  • Εσθήρ
  • Μελχισεδέχ, Μελχής
  • Νώε
  • Ραχήλ
  • Ρεβέκκα, Μπέκυ
  • Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα
  • Σάρα, Σάρρα
  • Ισαάκ
  • Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη
  • Αιθάν, Αίθαν

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης.

Ανατολή ήλιου: 07:33 – Δύση ήλιου: 17:06

Σελήνη 24.5 ημερών

