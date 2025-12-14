Σήμερα Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι η Κυριακή των Προπατόρων και τιμάται επίσης η μνήμη των Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος, Αγίου Λευκίου.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:
- Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή, Αριάνα
- Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκός
- Ααρών
- Αβραάμ, Αβραμία*
- Αδάμ
- Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *
- Εύα
- Δαβίδ, Δαυίδ*
- Δανάη, Δαν*
- Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ
- Εσθήρ
- Μελχισεδέχ, Μελχής
- Νώε
- Ραχήλ
- Ρεβέκκα, Μπέκυ
- Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα
- Σάρα, Σάρρα
- Ισαάκ
- Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη
- Αιθάν, Αίθαν
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης.
Ανατολή ήλιου: 07:33 – Δύση ήλιου: 17:06
Σελήνη 24.5 ημερών