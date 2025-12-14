Σήμερα Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι η Κυριακή των Προπατόρων και τιμάται επίσης η μνήμη των Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος, Αγίου Λευκίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή, Αριάνα

Λευκή, Λεύκια, Λευκούλα, Λευκάδα, Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκός

Ααρών

Αβραάμ, Αβραμία*

Αδάμ

Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδάμας, Διαμαντής, Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντω, Ρουμπίνη *

Εύα

Δαβίδ, Δαυίδ*

Δανάη, Δαν*

Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ

Εσθήρ

Μελχισεδέχ, Μελχής

Νώε

Ραχήλ

Ρεβέκκα, Μπέκυ

Ρούμπεν, Ρουμπίνη, Ρουμπίνι, Ρουμπίνα

Σάρα, Σάρρα

Ισαάκ

Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη

Αιθάν, Αίθαν

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Σήμερα, 14 Δεκεμβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης.

Ανατολή ήλιου: 07:33 – Δύση ήλιου: 17:06

Σελήνη 24.5 ημερών