Προσέχουν τα καμάρια τους στα γκραν πρι, σα να πηγαίνουν πρώτη μέρα στο σχολείο…

Την περασμένη Κυριακή ο Λάντο Νόρις δεν κατέκτησε μόνο το πρώτο του Παγκόσμιο πρωτάθλημα, επάξια και με δάκρυα στα μάτια αλλά έκοψε και την «όρεξη» του Μαξ Φερστάπεν. Ο Βρετανός, που άφησε στα κρύα του λουτρού τον Ολλανδό στο Άμπου Ντάμπι στο δραματικό φινάλε έβαλε τέλος σε μια εποχή κυριαρχίας. Ο Μαξ Φερστάπεν, έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα, δεν κατάφερε να φτάσει το θρυλικό ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ, του μοναδικού οδηγού με πέντε συνεχόμενους τίτλους στην ιστορία του σπορ (2000-2004). Σε κάθε περίπτωση οι πρωταγωνιστές των γκραν πρι έχουν τους δικούς τους, οικογενειακούς μάνατζερ.

Ειδικότερα, στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου σπορ, διάσημοι πιλότοι έχουν στο πλευρό τους, τους γονείς τους, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις τους, όπου ουκ ολίγες φορές έχουν υπερκεράσει και τις αρμοδιότητες των πραγματικών μάνατζερ τους. Μπαμπάδες και μαμάδες των Μαξ Φερστάπεν, Λιούις Χάμιλτον και τώρα του Λάντο Νόρις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή σε κάθε γκραν πρι, , έτοιμοι να υπερασπιστούν τα …καμάρια τους εντός ή και εκτός πίστας.

Στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς την παράσταση έκλεψε η μαμά του Λάντο Νόρις, η οποία δεν σταμάτησε να κλαίει από χαρά – και δικαιωματικά – μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από το καμάρι της. Ο ίδιος, πριν ευχαριστήσει την ομάδα του, έδωσε προτεραιότητα στη μητέρα του, που ήταν σε περίοπτη θέση στα πιτ στοπ, που δεν τον έχασε από τα μάτια της έως ότου τερματίσει!

Μάλιστα, αμέσως μετά τον αγώνα, ο Νόρις έσπευσε να αγκαλιάσει σαν μικρό παιδί τη μητέρα του, στην οποία είπε: “Σ’ αγαπώ μαμά, ευχαριστώ για όλα”. Ο Βρετανός λύγισε από τη συγκίνηση αναφέροντας: « Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω αυτό που νιώθω. Ήταν ένας απίστευτα δύσκολος αγώνας, ίσως ο πιο αγχωτικός της ζωής μου. Ο Μαξ και ο Όσκαρ με πίεσαν μέχρι το τέλος και έκαναν τη νίκη του τίτλου ακόμη πιο γλυκιά.».

Όσο για τον πατέρα του, ο Ανταμ Νόρις είναι ένας ευκατάστατος εκατομμυριούχος, γνωστός από την εταιρεία διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, την οποία πούλησε για 220 εκατομμύρια λίρες, που προς το παρόν κρατιέται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε αντίθεση με τον υπερπροστατευτικό μπαμπά του Φερστάπεν. Η παρουσία του Γιος Φερστάπεν – πρώην πιλότος στη F1 – είναι αισθητή σχεδόν σε κάθε γκραν πρι, έτοιμος να αποστομώσει όποιος θίξει τον Μαξ του. Ο πρεσβύτερος Φερστάπεν είναι γνωστός για τις παρεμβατικές τοποθετήσεις του στην ομάδα που τρέχει ο γιος του, με πιο αισθητή την κόντρα που είχε με τον επικεφαλή της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ που αποχώρησε από τη θέση του μετά τα σκάνδαλα που βγήκαν στη φόρα για απρεπή συμπεριφορά σε υπάλληλο της ομάδας. Αυτό ήταν αρκετό για να είναι ο Γιος σε ανοιχτή κόντρα, με τον Ολλανδό ζητώντας διαρκώς την απομάκρυνση του Χόρνερ από τη θέση του.

Πάντως, μιας και δεν είναι «χθεσινός», έχει υπερασπιστεί ουκ ολίγες φορές με δυναμικό τρόπο τον γιο του για το αλαζονικό χαρακτήρα του. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο τετράκις πρωταθλητής της Formula 1 αρκετές φορές παρουσιάζεται ως ψυχρός και αδιάλλακτος. Ευτυχώς, έχει τον …πυροσβεστικό ρόλο του πατέρα του που φροντίζει να «μαζεύει» την κακή εικόνα του γιού του, τονίζοντας ότι: «δεν είναι αλαζόνας, είναι απλά ευθύς».

Πιο διακριτική και ευγενική είναι η παρουσία του πατέρα ΆντονιΧάμιλτον, πατέρας του Λιούις.

Ο Άντονι Χάμιλτον είναι γιος μετανάστη από τη Γρενάδα που δούλευε στο μετρό του Λονδίνου. Μπορεί να μην ήταν εύπορος, γνώριζε όμως πολλά για τη Formula1. Πριν λίγα χρόνια ο Λιούις αποκάλυψε ότι …απέλυσε τον πατέρα του από μάνατζερ, για να ξανά βρει το ρόλο του τρυφερού μπαμπά! «Όσο ήταν μάνατζερ, τον έκανε σκληρό και απαιτητικό απέναντι του. Αυτό το δυσκόλευε να μου δείξει την πατρική του αγάπη. Και μερικές φορές θέλεις μια αγκαλιά από τον μπαμπά σου.» ανέφερε ο ευαίσθητος συναισθηματικά επτά φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής, που σε όλα τα γκραν πρι φροντίζει να έχει την οικογένεια του στο πλευρό του.