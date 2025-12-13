Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, με έναν εξ αυτών να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Λάρισας με σοβαρά τραύματα, σημειώθηκε στη φυλακή της Κασσαβέτειας.

Σύμφωνα με το thenewspaper, πέντε ανήλικοι κρατούμενοι επιτέθηκαν ξαφνικά σε συνομήλικό τους μέσα στους χώρους του σωφρονιστικού καταστήματος. Tο θύμα δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα τραυματισμό στη γνάθο, ενώ φέρει κακώσεις και σε άλλα σημεία του σώματος.

Οι φύλακες επενέβησαν για να σταματήσουν την επίθεση, ωστόσο ο ανήλικος χρειάστηκε ιατρική φροντίδα και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις και νοσηλεία.

Σε βάρος των πέντε εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης, με την υπόθεση να οδηγείται πλέον ενώπιον του Δικαστηρίου Ανηλίκων Βόλου.

Παράλληλα, οι κρατούμενοι αναμένεται να κληθούν την επόμενη εβδομάδα στο πειθαρχικό συμβούλιο των φυλακών, υπό την προεδρία του εισαγγελέα φυλακών, όπου θα κριθεί η περαιτέρω ποινική και πειθαρχική τους μεταχείριση.