Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν να σταματήσουν τις συγκρούσεις στα σύνορά τους από «απόψε», όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία με τους ηγέτες των δύο χωρών.

«Είχα μια εξαιρετική συζήτηση σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ και τον πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μανέτ, με θέμα την πολύ δυσάρεστη αναζωπύρωση του πολέμου τους, που διαρκεί ήδη πολύ καιρό. Αποδέχθηκαν να προχωρήσουν σε παύση πυρός από απόψε και να επανέλθουν στην αρχική ειρηνευτική συμφωνία που είχαν συνάψει με εμένα και με εκείνους, με τη βοήθεια του πρωθυπουργού της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραήμ», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, που είχε μόλις διαλύσει το κοινοβούλιο, κάλεσε την Καμπότζη να τηρήσει κατάπαυση του πυρός. «Ο Τραμπ είπε ότι ήθελε μια κατάπαυση του πυρός. Απάντησα ότι θα πρέπει σύντομα να μιλήσει με τον φίλο μας (την Καμπότζη). Μην πείτε ότι πρόκειται απλά για μια εκεχειρία. Πρέπει να υπάρξει μια ανακοίνωση ότι η Καμπότζη συμμορφώνεται σε μια κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Τσαρνβιρακούλ σε δημοσιογράφους.

Αιματηρές συγκρούσεις στα σύνορα

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν διασυνοριακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, με τουλάχιστον 20 νεκρούς και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Οι μάχες συνεχίζονταν για έκτη ημέρα, μία περισσότερο σε σχέση με το ξέσπασμα του Ιουλίου, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 43 άνθρωποι και 300.000 είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη, που εξακολουθούν να αμφισβητούν τμήματα των συνόρων τους από την εποχή της γαλλικής αποικιοκρατίας, είχαν υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στις 26 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η Μπανγκόκ ανέστειλε τη συμφωνία λίγες εβδομάδες αργότερα, μετά από έκρηξη νάρκης που τραυμάτισε στρατιώτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα πως το περιστατικό επρόκειτο για «ατύχημα» και πρόσθεσε ότι «οι δύο χώρες είναι έτοιμες για την ειρήνη και για τη συνέχιση των εμπορικών συνδιαλλαγών με τις ΗΠΑ».