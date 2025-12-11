Εννέα Ταϊλανδοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στα σύνορα με την Καμπότζη την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του υπουργείου Άμυνας στην Μπανγκόκ.

«Συνολικά ως εδώ έχουν σκοτωθεί εννιά στρατιώτες», δήλωσε ο Σουράσαντ Κονγκσιρί κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, επιβεβαιώνοντας την αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός ανέφερε πέντε νεκρούς στις τάξεις του ταϊλανδικού στρατού, γεγονός που δείχνει την ένταση των συγκρούσεων στην περιοχή.

Με τη νέα αυτή ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 19, καθώς οι αρχές της Πνομ Πεν κάνουν λόγο για δέκα νεκρούς αμάχους, ανάμεσά τους και ένα παιδί, εξαιτίας της αναζωπύρωσης των συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας.