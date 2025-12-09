Νέες συγκρούσεις μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης ξέσπασαν ξανά στα αμφισβητούμενα σύνορα των δύο χωρών, προκαλώντας νέες απώλειες και μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν ήδη εκτοπιστεί, ενώ οι αναφορές για νεκρούς αυξάνονται.

Σύμφωνα με τις αρχές της Καμπότζης, δύο ακόμη άμαχοι σκοτώθηκαν από νυχτερινούς βομβαρδισμούς των δυνάμεων της Ταϊλάνδης, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της σε επτά. Από την πλευρά της, η Ταϊλάνδη ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τρεις στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους.

Οι δύο κυβερνήσεις αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη των τελευταίων επεισοδίων, τα οποία κατέρριψαν την εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιούλιο.

Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τότε τη συμφωνία ως ιστορική επιτυχία, με την Καμπότζη να προτείνει το όνομά του για το Νόμπελ Ειρήνης λόγω της συμβολής του στον προσωρινό τερματισμό των συγκρούσεων.

Η διαμάχη για την εδαφική κυριαρχία κατά μήκος των περίπου 800 χιλιομέτρων των χερσαίων συνόρων παραμένει ανοιχτή για περισσότερο από έναν αιώνα, αποτελώντας διαρκή πηγή έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Το υπουργείο Πληροφοριών της Καμπότζης εξέδωσε δήλωση στην οποία κατηγορεί τον στρατό της Ταϊλάνδης για «αδιάκριτη χρήση πυροβολικού» σε «πυκνοκατοικημένη πόλη» στην παραμεθόρια επαρχία Pursat.

Στη δήλωση γίνεται λόγος για «απάνθρωπη και βίαιη πράξη» και αναφέρεται ότι πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα παραβίασης της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο και επικυρώθηκε επίσημα τον Οκτώβριο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: BBC