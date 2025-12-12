Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους έπληξε δύο ουκρανικά λιμάνια στη νότια επαρχία της Οδησσού, προκαλώντας ζημιές σε μη στρατιωτικό πλοίο υπό τουρκική σημαία και τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού της Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε ο Ολέκσι Κουλέμπα, «η επίθεση είχε στόχο τη μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία. Η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που εξυπηρετούν τη μεταφορά τροφίμων και φορτίων για τις παγκόσμιες αγορές».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ρωσικός βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές σε μη στρατιωτικό πλοίο στο λιμάνι Τσερνομόρσκ. Η τουρκική εταιρεία διαχείρισης Cenk Denizcilik επιβεβαίωσε ότι το τουρκικής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο CENK T υπέστη ζημιές από πυραυλική επίθεση στο ίδιο λιμάνι.

Απώλειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία

Σύμφωνα με έρευνα του BBC σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona – ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τις ρωσικές αρχές ως «ξένος πράκτορας» – και ομάδα εθελοντών, έχουν ταυτοποιηθεί τα ονόματα 155.368 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία.

Οι εθελοντές που υπέγραψαν συμβόλαιο με τον ρωσικό στρατό μετά το ξέσπασμα του πολέμου αποτελούν πλέον το 30% των Ρώσων στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Το 44% των εθελοντών που σκοτώθηκαν είναι άνδρες ηλικίας 45 έως 55 ετών, ενώ η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτικών ανέρχεται στα 38 έτη.

Όπως σημειώνει το BBC, βάσει νεκρολογιών και δηλώσεων συγγενών, η πλειονότητα όσων υπέγραψαν συμβόλαιο μετά το 2022 το έκανε οικειοθελώς, αν και υπήρξαν περιπτώσεις εξαναγκασμού.