Με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των οκτώ κοινοβουλευτικών ομάδων ξεκινά σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, η οποία, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παράδοση, έχει και τον χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων, πριν από τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Γενικοί εισηγητές που θα ανοίξουν τη συζήτηση έχουν οριστεί από τα κόμματά τους: ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας και της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι ειδικοί εισηγητές, με εναλλαγές ανά κοινοβουλευτική ομάδα. Από τη ΝΔ συμμετέχουν οι Ξενοφών Μπαραλιάκος, Στυλιανός Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα και Φωτεινή Αραμπατζή. Από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ οι Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης και Αικατερίνη Σπυριδάκη. Από τον ΣΥΡΙΖΑ οι Χάρης Μαμουλάκης και Κατερίνα Νοτοπούλου, από το ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος-Βασίλειος Μεταξάς, από τη Νέα Αριστερά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, από την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Μπούμπας, από τη Νίκη ο Σπυρίδων Τσιρώνης, από την Πλεύση Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου, ενώ θα τοποθετηθεί και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη εγκριθεί κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε «υπέρ», ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.