Στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού στο Ηράκλειο για σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων, εργασιακή εκμετάλλευση, βιασμός, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση αλλοδαπών Αρχών για 47χρονη υπήκοο Ρουμανίας, που είχε αναφερθεί ως πιθανό θύμα εμπορίας ανθρώπων. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η γυναίκα εντοπίστηκε το πρωί της 28ης Νοεμβρίου 2025 σε οικία στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Κατά την αρχική της εξέταση, η 47χρονη αρνήθηκε τα καταγγελλόμενα, δηλώνοντας πως δεν είχε υποστεί κάποια έκνομη ή βίαιη πράξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, μετά από νέα καταγγελία της ίδιας, οι αστυνομικοί προχώρησαν χθες (10 Δεκεμβρίου 2025) το πρωί στη σύλληψη του 45χρονου.

Η γυναίκα και η ανήλικη κόρη της απομακρύνθηκαν από την οικία και, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, φιλοξενούνται προσωρινά σε δομή υγείας. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε εγκατασταθεί στην περιοχή στις αρχές Νοεμβρίου 2025 μαζί με τη 47χρονη και την κόρη της, τις οποίες φέρεται να εκμεταλλευόταν εργασιακά. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προχωρήσει σε πράξεις σεξουαλικής και σωματικής βίας εις βάρος της γυναίκας, παρουσία της ανήλικης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης.