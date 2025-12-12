Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου των Χριστουγέννων, ωστόσο ένας κλάδος του εμπορικού κόσμου αποφάσισε να μην ακολουθήσει τον αρχικό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, τα κρεοπωλεία θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ) «ο πρωτογενής τομέας πλήττεται και απαξιώνεται συστηματικά, γεγονός που αυξάνει το κόστος επιβίωσης για όλους και επηρεάζει άμεσα ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων».

Τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ από την πλευρά τους θα λειτουργήσουν κανονικά τόσο αυτήν την Κυριακή (14/12), όσο και τις επόμενες δύο Κυριακές (21 και 28/12) του εορταστικού ωραρίου. Σύμφωνα με το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένα ωράρια τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου το ωράριο προβλέπεται από 11:00 έως 16:00 ή 18:00, ανάλογα με την ημερομηνία.

Επισημαίνεται ότι όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων (25 και 26 Δεκεμβρίου), καθώς και την Πρωτοχρονιά, αλλά και την επόμενη ημέρα 2 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο ωράριο της εορταστικής περιόδου έχει ως εξής: