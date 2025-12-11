Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Πολωνία για «νομική τυραννία» μετά τη σύλληψη στη Βαρσοβία Ρώσου αρχαιολόγου, ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη διπλωματική ένταση μεταξύ Μόσχας και Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Αλεξάντερ Μπουτγιάγκιν, υπάλληλος του Κρατικού Μουσείου του Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, συνελήφθη κατά την άφιξή του στην πολωνική πρωτεύουσα.

Ο Μπουτγιάγκιν είχε προσκληθεί να δώσει σειρά διαλέξεων σε ευρωπαϊκές πόλεις, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ουκρανία τον κατηγορεί για «καταστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς» κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στην Κριμαία. Το ρωσικό υπουργείο χαρακτήρισε τις κατηγορίες «παράλογες».

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία από την Ουκρανία το 2014, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντονης διεθνούς αντιπαράθεσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, καταδίκασε τη σύλληψη, δηλώνοντας: «Πρόκειται για απόλυτη νομική τυραννία».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα επιδιώξει «μέσω διπλωματικών διαύλων το δικαίωμα να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του πολίτη της».