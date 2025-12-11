Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup είναι μία θετική εξέλιξη της για τη χώρα.

Αναλυτικά η δήλωση του Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής:

Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα.

Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων.