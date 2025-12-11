Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, πολλοί μαθητές σε διάφορα σημεία της χώρας θα απολαύσουν ένα απρόσμενο τριήμερο χωρίς μαθήματα, καθώς τιμάται ο Άγιος Σπυρίδων, πολιούχος και προστάτης των αντίστοιχων Δήμων. Η συγκεκριμένη αργία προσφέρει μια μικρή «ανάσα» πριν από τις επικείμενες χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Αργία θα έχουν οι μαθητές στους εξής Δήμους:

Πειραιάς

Κέρκυρα

Μεσολόγγι

Ελαφόνησος

Βόνιτσα

Κίσαμος

Μετά τη λήξη των μαθημάτων την Πέμπτη, η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα επανέλθει κανονικά τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Ήδη, σχετικές ενημερώσεις έχουν αποσταλεί στους γονείς. Σε μήνυμα που εστάλη σε οικογένειες μαθητών του Πειραιά αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω αργίας, της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του Δήμου Πειραιά.»

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Δήμου, η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος θα τιμηθεί και φέτος με λαμπρότητα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Η συγκεκριμένη εορτή αποτελεί σημαντικό θεσμό για την πόλη, καθώς ο Άγιος έχει ανακηρυχθεί προστάτης και έφορος του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά.