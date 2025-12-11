Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Toyota C-HR+ έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Εμπορικό Κέντρο Golden Hall. Πριν από την επίσημη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το ολοκαίνουργιο C-SUV BEV της Toyota, ένα μοντέλο που εισάγει την ηλεκτρική έκδοση του ήδη δημοφιλούς C-HR στη σύγχρονη κατηγορία.

Το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο στο κοινό για διάστημα δύο εβδομάδων, από τις 14/12 έως και τις 28/12.

Το Toyota C-HR+ διατηρεί τον coupe-SUV χαρακτήρα ενώ η προσθήκη του συμβόλου «+» σηματοδοτεί την πλήρως ηλεκτρική ταυτότητα και την αυξημένη πρακτικότητα που προσφέρει η νέα πλατφόρμα BEV.

Το C-HR+ προσφέρεται με δύο μπαταρίες (57,7 kWh και 77 kWh), καθώς και σε εκδόσεις με κίνηση στους εμπρός ή στους τέσσερις τροχούς. Η κορυφαία AWD έκδοση αποδίδει 343 DIN hp / 252 kW και επιταχύνει 0-100 km/h σε 5,2’’, αποτελώντας μια από τις πιο ισχυρές ηλεκτρικές επιλογές της Toyota στην ευρωπαϊκή γκάμα. Παράλληλα, συνοδεύεται από εγγύηση μπαταρίας 1.000.000 χιλιομέτρων και έως 11 έτη, προσφέροντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και καθημερινής σιγουριάς.