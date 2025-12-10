Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Δεν πρέπει να δέχεστε με κλειστά τα μάτια κάποιες συμβουλές που θα σας δώσουν συνάδελφοί σας. Αιτία θα είναι οι κρυφές τους επιθυμίες να σας δουν να αποτυγχάνετε. Μετά τη δουλειά θα ήταν καλή ιδέα να κάνετε μια βόλτα σ’ ένα εμπορικό κέντρο. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου) […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Η δημοτικότητά σας είναι δίκοπο μαχαίρι και γι’ αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όπως ο 10ος οίκος σας ενεργοποιείται από την αντιδραστική Σελήνη. Υπάρχουν εκείνοι που χαμογελούν και προσπαθούν να σας δείξουν ένα φιλικό πρόσωπο, αλλά κρυφά σας ζηλεύουν. Προφυλαχθείτε από ψεύτικους φίλους και κόλακες. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της Παρσκευής και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε τα όσα είπε για κάθε ζώδιο η Βίκυ Παγιατάκη:
Η γνωστή αστρολόγος, Βίκυ Παγιατάκη, πριν περάσει στις αστρολογικές προβλέψεις στο πλαίσιο της εκπομπής «Buongiorno» αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε σχετικά με την ανανέωση του διπλώματός της στον Δήμο Αμαρουσίου. Όπως είπε πήγε στο ΚΕΠ για το οποίο υπάρχει αναρτηση στη Google για να εκδώσει τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά είδε ότι πλέον δεν στεγάζεται […]