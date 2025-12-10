Ένας εύπορος Αμερικανός φοιτητής, που σύμφωνα με τους φίλους του «είχε τα πάντα μπροστά του», προσπάθησε να εξαφανίσει ενοχοποιητικά στοιχεία και επέστρεψε στο σπίτι του με ταξί μετά τη δολοφονία της συντρόφου του, κατά τη διάρκεια καβγά για σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο του Λονδίνου.

Ο 26χρονος Joshua Michals καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της συμφοιτήτριάς του Zhe Wang, 31 ετών, την οποία μαχαίρωσε μέχρι θανάτου στο διαμέρισμά της στη νοτιοανατολική πλευρά του Λονδίνου, ύστερα από έντονη λογομαχία.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο του Old Bailey, ο Michals επιτέθηκε άγρια στη σύντροφό του, τη μαχαίρωσε στο πρόσωπο και πίεσε το λαιμό της, αφήνοντάς την να πεθάνει μέσα σε μια λίμνη αίματος στο υπνοδωμάτιό της, στις 20 Μαρτίου 2024.

Την ημέρα της δολοφονίας, ο φοιτητής είχε φέρει φαγητό στο σπίτι της, προκειμένου να τη βοηθήσει να ηρεμήσει, και σκόπευε να της ετοιμάσει έναν δίσκο αλλαντικών. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ισχυρίστηκε ότι εκείνη τον απείλησε με μαχαίρι, ενώ ο ίδιος αντέδρασε αμυνόμενος.

Ο Michals περιέγραψε στο δικαστήριο ότι η Wang έμοιαζε «τρελή», «παρανοϊκή» και «δαιμονισμένη». Αντί να καλέσει ασθενοφόρο, πέταξε το κινητό και το φαγητό που είχε φέρει σε σακούλα σκουπιδιών, την οποία άφησε σε κοινόχρηστο κάδο, και έφυγε με Uber για το διαμέρισμά του στο Γκρίνουιτς.

Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων ωρών, τηλεφώνησε στον πατέρα του, τον David Michals, 57 ετών, αντιπρόεδρο πωλήσεων της γαλλικής εταιρείας φωτισμού Legrand, ζητώντας βοήθεια για να βρει δικηγόρο, ενώ η Wang ψυχορραγούσε στο πάτωμα.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι η Wang παρέμεινε ζωντανή για 30 έως 60 λεπτά μετά τη μαχαιριά, ωστόσο ο Michals κάλεσε ασθενοφόρο τέσσερις ώρες αργότερα, στις 11:08 το βράδυ.

Η σχέση και ο καβγάς που οδήγησε στη δολοφονία

Η σχέση τους ήταν διακοπτόμενη και, σύμφωνα με τις αρχές, ο καβγάς ξέσπασε όταν εκείνη τον κατηγόρησε ότι της μετέδωσε σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα, αφού είχε εμφανίσει εξάνθημα στο σώμα της.

Η Wang φέρεται να του είπε πως θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να έχει ένα νόσημα, επιμένοντας να κάνει ξανά εξετάσεις. Σε μηνύματα που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, του έγραφε: «Δεν θέλω να το περάσω αυτό, θα ήταν πιο εύκολο να πεθάνω» και εξέφραζε την απογοήτευσή της για «ιούς» και «ανέντιμους ανθρώπους».

Την παραμονή της δολοφονίας, του έστειλε ακόμη ένα μήνυμα: «Σε μισώ που δεν έκανες τεστ, σε μισώ που με πίεσες να πάρω το χάπι, σε μισώ που κατέστρεψες τη ζωή μου».

Ο φοιτητής από εύπορη οικογένεια

Ο Michals μεγάλωσε σε σπίτι αξίας 600.000 δολαρίων στο προάστιο Bloomingdale του Σικάγο. Μετακόμισε στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 2023 για να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό στη σκηνοθεσία στο Goldsmiths, University of London, όπου γνώρισε τη Wang, που σπούδαζε για να γίνει δασκάλα.

Οι φίλοι του εξέφρασαν σοκ για την πράξη του. «Είχε τα πάντα μπροστά του, ήταν ήρεμος, κοινωνικός και ποτέ δεν έδειξε βίαιος», είπε φίλος του στην Daily Mail. Άλλος πρόσθεσε: «Προερχόταν από καλή οικογένεια και ήθελε να ασχοληθεί με την παραγωγή βίντεο. Δεν μπορώ να το πιστέψω».

Στη δίκη παρευρέθηκαν και οι γονείς του, ο πατέρας του David και η μητέρα του Christine Michals, 57 ετών, υπεύθυνη επικοινωνίας στην ενεργειακή εταιρεία GTI.

Πηγή nypost.com