Ερωτήματα προέκυψαν το τελευταίο διάστημα γύρω από τη δυνατότητα του Μεχντί Ταρέμι να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς θεωρήθηκε ότι η συμμετοχή του μπορεί να επηρεαστεί από τις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το καλοκαίρι που πέρασε, όταν ο Ταρέμι ανήκε ακόμη στην Ίντερ, δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2025. Η απουσία του τότε συνδέθηκε με θέματα ασφαλείας που είχαν προκύψει από τη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα ο Ιρανός επιθετικός να μείνει εκτός αποστολής.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις του προέδρου της ιρανικής ομοσπονδίας, Μεχντί Ταζ, ο οποίος ανέφερε ότι αρκετοί παίκτες –μεταξύ αυτών και ο Ταρέμι– ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα εισόδου στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ. Ο λόγος σχετίζεται με τη θητεία του 32χρονου φορ στο Ναυτικό του IRGC, το οποίο οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση. Επιπλέον, τον περασμένο Ιούνιο επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στην έκδοση βίζας για πολίτες 19 χωρών, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν.

Iran’s football chief warns that several national team players, including Mehdi Taremi, Shoja Khalilzadeh, Aref Aghasi, and Danial Esmaeilifar, may be barred from entering the US for the 2026 World Cup because they previously served in the IRGC, which Washington designates as a… pic.twitter.com/4I9DT4EKvy — Open Source Intel (@Osint613) December 9, 2025

Παρά τις ανησυχίες, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι ο Ταρέμι θα λάβει τελικά την απαραίτητη βίζα και θα μπορέσει να συμμετάσχει κανονικά στο Μουντιάλ 2026, όπως αναμένεται να συμβεί και με την προηγούμενη περίπτωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, όπου το ζήτημα αφορούσε αποκλειστικά διαδικαστικά θέματα.