Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μάς ετοιμάζει muffins με βατόμουρα και λευκή σοκολάτα στην κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Πεντανόστιμη η σημερινή συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!» Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!
Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Έκανε ένα πεντανόστιμο κοτόπουλο με γιαούρτι και αρωματικά μπαχαρικά Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.
Γευστικό και αρωματικό ήταν το πιάτο που παρουσίασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Αυτή τη φορά, ο γνωστός σεφ ετοίμασε λιγκουίνι με σάλτσα λεμονιού και πεκορίνο, μια απλή αλλά άκρως απολαυστική συνταγή. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και απολαύστε ένα πιάτο που συνδυάζει φρεσκάδα, κρεμώδη υφή και πλούσια γεύση. Καλή σας […]
Γιουβαρλάκια αυγολέμονο ετοιμάζει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno. Ακολουθήστε τις οδηγίες του και καλή σας απόλαυση!