Γευστικό και αρωματικό ήταν το πιάτο που παρουσίασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Αυτή τη φορά, ο γνωστός σεφ ετοίμασε λιγκουίνι με σάλτσα λεμονιού και πεκορίνο, μια απλή αλλά άκρως απολαυστική συνταγή. Ακολουθήστε βήμα-βήμα τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και απολαύστε ένα πιάτο που συνδυάζει φρεσκάδα, κρεμώδη υφή και πλούσια γεύση. Καλή σας […]