Η αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων έχει ξεκινήσει, καθώς από αύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, τα μαγαζιά της Αθήνας και του Πειραιά περνούν σε γιορτινούς ρυθμούς. Οι Εμπορικοί Σύλλογοι ανακοίνωσαν τα προτεινόμενα ωράρια για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διευκρινίζοντας ότι παραμένουν ενδεικτικά και προαιρετικά, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να τα προσαρμόσει στις ανάγκες της.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων (Δευτέρα–Σάββατο 06:00-21:00 και Κυριακή 11:00-20:00), καθώς και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την απασχόληση προσωπικού τις Κυριακές.

Το εορταστικό ωράριο στην Αθήνα

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Αθήνας εφαρμόζουν εορταστικό πρόγραμμα με ωράριο 09:00-21:00. Οι αγορές θα μπορούν να πραγματοποιούνται και τις τρεις Κυριακές πριν την Πρωτοχρονιά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα λειτουργίας:

Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Γιορτινό ωράριο και στον Πειραιά

Σε ανάλογο κλίμα, ο Πειραιάς μπαίνει επίσης σε εορταστικούς ρυθμούς, με τα καταστήματα να ανοίγουν από αύριο στις 09:00 και να λειτουργούν έως τις 21:00. Το προτεινόμενο ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς ακολουθεί την ίδια λογική, με παρατεταμένες ώρες λειτουργίας τις καθημερινές και ανοιχτές Κυριακές μέχρι την Πρωτοχρονιά.

Αναλυτικά το ωράριο στον Πειραιά:

Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 12/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Σάββατο 13/12 9.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Κυριακή 14/12 11.00 π.μ. – 4.00 μ.μ.

Δευτέρα 15/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τρίτη 16/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 17/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Πέμπτη 18/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Παρασκευή 19/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Σάββατο 20/12 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Κυριακή 21/12 11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 22/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τρίτη 23/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 24/12 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ. (Παραμονή Χριστουγέννων)

Πέμπτη 25/12 ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 26/12 ΚΛΕΙΣΤΑ

Σάββατο 27/12 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Κυριακή 28/12 11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.

Δευτέρα 29/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τρίτη 30/12 9.00 π.μ. – 9.00 μ.μ.

Τετάρτη 31/12 9.00 π.μ. – 6.00 μ.μ. (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Πέμπτη 1/1 ΚΛΕΙΣΤΑ

Παρασκευή 2/1 ΚΛΕΙΣΤΑ

Τι ισχύει για τους εργαζομένους

Σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024, για εργασία τις Κυριακές προβλέπεται προσαύξηση 75%. Εάν η απασχόληση δεν ξεπερνά τις πέντε ώρες, δεν απαιτείται ρεπό, ωστόσο η προσαύξηση παραμένει υποχρεωτική.

Το ρεπό για όσους εργαστούν Κυριακή χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά από τη συγκεκριμένη Κυριακή λειτουργίας, διασφαλίζοντας την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων.