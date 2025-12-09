Η Ουκρανία θα επιβάλει πρόσθετους περιορισμούς στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για εγκαταστάσεις που δεν θεωρούνται «ζωτικής σημασίας», καθώς αγωνίζεται να επισκευάσει τις ενεργειακές υποδομές που υπέστησαν ζημιές από τις ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Οι αρχές θα συρρικνώσουν τους καταλόγους των εγκαταστάσεων που δικαιούνται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιτρέψουν τις εισαγωγές ενέργειας για κρατικές εταιρείες, δήλωσε η Σβιριντένκο μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X.