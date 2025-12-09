Η ομάδα Κ19 του Ολυμπιακού γνώρισε ήττα με 2-0 από την Καϊράτ Αλμάτι στην 6η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν στους επτά βαθμούς και πλέον η πρόκριση στα νοκ-άουτ μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά για να τους κρατήσουν σε τροχιά συνέχειας στη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ότι δεν εξαρτάται πλέον από τον Ολυμπιακό εάν θα βρεθεί στην επόμενη φάση: “Είναι αλήθεια αυτό. Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για μας. Δεχθήκαμε ένα γρήγορο γκολ και μάλιστα είναι αυτό που είχαμε δουλέψει για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Ότι η ομάδα αυτή στηρίζεται πολύ σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, σε μεγάλες μπάλες, πρώτες, δεύτερες. Κι αυτό το γρήγορο γκολ νομίζω ότι βάρυνε πολύ τα πόδια μας.

Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μία απόδοση τέτοια που θα μπορούσαμε, αν ήμασταν στο επιθετικό τρίτο λίγο πιο ώριμοι και με καθαρότερες σκέψεις, να πετύχουμε κάτι. Δυστυχώς δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε και πλέον δεν εξαρτάται από εμάς.

Και είναι κρίμα, γιατί έγινε μία μεγάλη προσπάθεια στους πέντε προηγούμενους αγώνες και σήμερα δεν ήμασταν στα στάνταρ που έπρεπε να είμαστε”.

Για το αν έλειψε στον Ολυμπιακό και η ένταση στο ξεκίνημα: “Αυτό φάνηκε. Όταν στα τρία πρώτα λεπτά, χάνουμε 2-3 δεύτερες μπάλες, πρώτες μπάλες και δεχόμαστε και το γκολ, δεν μπήκαμε όπως έπρεπε στον αγώνα.

Ο αντίπαλος είναι μία ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στο physical παιχνίδι. Νομίζω ναι, και σε αυτό δεν ήμασταν στο επίπεδο που θέλαμε”.

Για το αν βλέπει μέλλον στα παιδιά των Ακαδημιών: “Το είπα και στους παίκτες στα αποδυτήρια. Ναι, υπάρχουν παίκτες για το επόμενο επίπεδο, αλλά όλα ξεκινούν και τελειώνουν στη νοοτροπία.

Και εμείς σήμερα δεν είχαμε υψηλό βαθμό συγκέντρωσης σε αυτά που απαιτούσε ο αγώνας, δηλαδή στις πρώτες, στις δεύτερες, στις μονομαχίες στους ανοιχτούς χώρους, που είναι ο τρόπος παιχνιδιού των αντιπάλων. Σ’ αυτό δεν ήμασταν στον βαθμό που θα έπρεπε και δυστυχώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.

Θεωρώ ότι δεν κέρδισε η πιο ποιοτική ομάδα, αλλά μπορώ να πω ότι κέρδισε η πιο συνεπής σε αυτά τα πράγματα που κάνει ο αντίπαλος και που εμείς δεν ήμασταν στα στάνταρ που έπρεπε”.

Για το γήπεδο, τις καιρικές συνθήκες ενόψει του βραδινού αγώνα: “Το γήπεδο είναι ιδιαίτερο, νομίζω όμως ότι το γήπεδο είναι και για τους δύο το ίδιο. Δεν θα παίξει τον ρόλο του. Είναι βραδινός ο αγώνας, δεν είναι πρωινός όπως ο δικός μας.

Και τις δύο αυτές ημέρες ξυπνούσαμε στις 5:30 το πρωί, χωρίς αυτό να αποτελεί καμία δικαιολογία. Όπως είπα και πριν ο βαθμός συγκέντρωσής μας δεν ήταν ο απαιτούμενος. Αλλά το βράδυ νομίζω ότι θα είναι ένας διαφορετικός αγώνας και πιστεύω ότι στο τέλος θα κερδίσει η καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον να είμαστε χαρούμενοι”.